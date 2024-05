Los increíbles números de Vinicius en 2024 que le han permitido alcanzar a Bellingham

Como si fuera un plan perfectamente trazado, Vinicius ha disparado esta temporada sus cifras goleadoras cuando Bellingham se tomó un respiro en su nuevo rol de delantero centro. Si en la primera mitad del curso el inglés aparecía todo el tiempo en el área para marcar, en este 2024 ha sido el brasileño el que ha cogido el relevo para terminar la mayor parte de las jugadas del Real Madrid. «Es un jugador que progresa siempre muy rápidamente, con su actitud, trabajo y calidad. Es demasiado importante para nosotros», decía Ancelotti respondiendo sobre la nueva posición de Vinicius, más centrado, más cerca del área, dejando el costado izquierdo para Rodrygo. Los dos por ese lado le hicieron mucho daño al Bayern en Múnich, donde con un doblete Vini alcanzó los 21 goles de Bellingham en el global de la temporada. Después, Jude llegó a los 22 con su diana al Cádiz, y ahora le toca responder al número «7».

Vinicius ha dejado atrás las dos lesiones musculares graves que lastraron sus últimos meses de 2023. Se perdió 11 partidos, tres de Champions y ocho de Liga, por culpa de esos dos contratiempos físicos, algo a lo que no estaba acostumbrado un futbolista muy resistente a pesar de ser tan eléctrico. Tuvo que despedirse de 2023 antes de tiempo y se comió las uvas en Nochevieja de baja. Sus números hasta ese momento eran de 6 goles en 13 partidos, y aunque le costó recuperar el ritmo, ahora se muestra imparable.

En lo que va de 2024 ha firmado 15 goles en 22 partidos, a una media de 0,68 por encuentro, dejando la sensación de que delante de la portería es otro muy distinto ahora mismo. No duda y casi siempre define bien, como hizo ante Neuer después del desmarque que vio Kroos para dejarlo solo en la ida de semifinales de la Liga de Campeones. Ese mismo día completó su actuación asumiendo la responsabilidad de lanzar el penalti que ponía el empate a dos definitivo. Es el segundo máximo goleador del Real Madrid a un tanto de Bellingham y su figura se agiganta con el paso de los partidos. Cada vez se mete en menos líos con los rivales y se crece cuando tiene ambientes hostiles, como confirmaba Ancelotti en la última visita del Madrid a Son Moix. «Que le piten es sinónimo de éxito», decía el técnico italiano sobre su futbolista.

Nadie sabe llevarlo tan bien como Carletto que, por ejemplo, en Múnich le dio un par de regañinas por no bajar a defender en el primer gol del Bayern. Vinicius se acercó a la banda, escuchó la reprimenda de su entrenador y justo después se encargó de ser decisivo iniciando la jugada que acabó en el penalti sobre Rodrygo y en el empate.

Ya está muy cerca de sus números anotadores de las dos temporadas anteriores, donde hizo 22 y 23 respectivamente. Ahora ya suma 21 y tiene por delante cuatro partidos de Liga y al menos la vuelta de semis de Champions.

Veinte asistencias repartió en el curso 21-22 y once en el 22-23, las mismas que lleva ahora. El otro día ante el Cádiz, con el marcador todavía empate a cero en la segunda mitad, el Bernabéu empezó a aplaudir y no pasaba nada en el terreno de juego. Sucedía que Bellingham y Vinicius salían a la banda a calentar y son, sin discusión, las dos grandes estrellas del equipo ahora mismo. Han mezclado perfectamente en el campo y son amigos en la vida privada. El brasileño está convencido de ser leyenda en el Real Madrid y no le asusta la competencia, ni siquiera la de Mbappé si finalmente el francés se acaba vistiendo de blanco este verano.