Isco renovará con el Betis hasta 2027

Isco Alarcón seguirá como verdiblanco hasta el 2027, como mínimo. El malagueño demostró que está a un nivel muy alto después de volver a la élite. El centrocampista está siendo un pilar fundamental para Pellegrini y, como muestra de ello, la entidad le renueva tres años más, tal y como informa ABC. Hay que tener en cuenta que el Betis siempre mostró mucho interés en atar al exjugador del Real Madrid. Sin embargo, la primera aventura de Isco fue en el Sevilla. En aquella experiencia la tensión con Monchi acabó abriendo el escenario de una salida en enero. Su fichaje frustrado al Unión Berlín activó todas las alarmas en el futuro del jugador puesto que se quedaba sin club.

El representante del jugador, Pedro Bravo, fue tajante en "El Chiringuito" hace unas semanas: "Se ha publicado que tenía unos fijos y unos variables, que eran 25 partidos, han hablado incluso hasta de la cláusula de rescisión... A mí me ha parecido todo esto un poco surrealista y ya se lo he dicho al Betis. Si nosotros no lo hemos dicho, lo lógico es que es el Betis el que ha filtrado unas condiciones que yo creo que ahora le perjudican a él. Porque Isco cuando llegó, diez millones de cláusula era mucho, pero Isco en este momento en el que está, diez millones no es dinero. Y eso yo creo que puede enturbiar un poco el tema", dijo.

El propio Isco siempre manifestó su intención de seguir, pero las ideas y venidas con la dirección deportiva en busca de la mejor solución se fueron demorando.