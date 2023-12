Las redes se comen a Isco tras su frase sobre los árbitros: "¡Díselo al Barça!"

El partido entre el Real Betis y el Real Madrid en el Benito Villamarín tuvo varios protagonistas, entre ellos Isco Alarcón. El futbolista verdiblanco ha sido 2º en el 'MVP' del partido por detrás del futbolista inglés del equipo merengue. El andaluz ha tenido una de las mejores ocasiones de los de Manuel Pellegrini en el 89' después de estrellar un 'cabezazo' contra el palo. Pero más allá de su excelente partido, el malagueño ha sido protagonista por sus declaraciones tras el encuentro.

«Hoy en día se habla demasiado de los árbitros. Todos nos quejamos muchísimo. No me gusta la dinámica que está cogiendo el fútbol, con programas dedicados a hablar de actuaciones arbitrales. El fútbol es muy bonito y no podemos perder el tiempo en hablar si el árbitro pita bien o pita mal. Ahora, con las cámaras y el VAR retratan más a los árbitros. Lo que tenemos que hacer es dedicarnos a jugar al fútbol», comentó de forma tajante Isco tras el empate entre Betis y Real Madrid.

¿Dardo al Real Madrid?

Una frase que no tardaría en volverse viral en Twitter y que los usuarios interpretaron como un ataque al Real Madrid. No en vano, su declaraciones vienen precedidas de por un vídeo publicado en RMTV criticando las actuaciones arbitrales de Soto Grado, colegiado que dirigió la cita de ayer.

Los usuarios de "X" no han tardado en responder al ex madridista al que acusan de lanzar un dardo a su ex equipo cuando en realidad debería disparar contra el FC Barcelona por el "caso Negreira".

"De los árbitros se ha hablado toda la vida, estos debates siempre han existido. Hay que explicarle a Isco que la dinámica nueva no es por si los árbitros se equivocan o no, es porque un club compró el sistema arbitral 30 años", "Si Isco no quiere oír hablar de actuaciones arbitrales, debería haberse ido a otra Liga en la que un equipo no hubiera estado dos décadas sobornando al vicepresidente de los árbitros. Si, encima, el sistema sigue siendo el mismo, le queda mucho por escuchar" o "Bueno hay que decirle e ese equipo corrupto y tramposo del Barcelona, que se dedique a jugar y no a PAGARLE A LOS ÁRBITROS DÍGALE ESO AL BARÇA, ISCO", son algunos de los indignados comentarios que pueden leerse en redes.