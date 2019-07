Isco y Asensio, con Hazard, en el primer once titular de Zidane, para enfrentarse al Bayern Múnich

El Real Madrid ya está preparado para comenzar "de verdad" la pretemporada. A las 2:00 disputa su primer partido del curso 2019/20, en Houston contra el Bayern Múnich, y ésta será la alineación de Zidane: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Modric, Asensio, Isco, Hazard y Benzema.

Llama la atención la presencia en el once de Isco y Asensio, dos futbolistas cuyo futuro no está del todo claro en el equipo blanco. Existe la posibilidad de que se vayan, pero si se quedan seguramente tengan protagonismo con Zidane, que los conoce bien. Por lo demás, el once del entrenador francés es de clara vocación ofensiva. Entre los nuevos, Hazard es el único que debuta de inicio. Lo hará con el número 50.