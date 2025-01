Javi Poves, sobre la Supercopa en Arabia: "Gracias a eso..."

El nombre de Javi Poves se ha convertido en uno de los más controvertidos del fútbol en nuestro país. Presidente-entrenador del Colonia Moscardó de la Segunda RFEF, el madrileño no deja a nadie indiferente tanto si habla del juego como de otros aspectos.

Anoche estuvo en El Partidazo, el programa nocturno de la Cadena COPE, y volvió a dejar algunas 'perlas'. Terraplanista convencido, hizo gala de ello en pleno programa: "A mí, mientras no me demuestren la curvatura del horizonte, o dónde se curvan los océanos, no tengo ninguna duda: es plana", dijo, ante la atónita mirada de los presentes. De hecho, afirma que la verdad "saldrá a la luz" y que son los demás los que viven engañados: "Sois un poco pringaos, en ese sentido".

No sólo eso. Además, Poves también se muestra absolutamente seguro de que el hombre no ha llegado nunca a la luna. "No es que no lo crea. Era imposible en 1969 y es imposible hoy por hoy, y aparte hay cientos de pruebas que demuestran que es todo una falacia y una mentira muy gorda", afirma.

También abordó el proyecto de la Kings League, de quien asegura que la idea original era suya: "No exactamente, pero en 2017 me junto con varios youtubers y modificaron un poco mi idea, y me considero un poquillo... en realidad me da igual. No sé cómo se la contaron a Piqué, pero que me haga caso: cuando le llegaron, es porque varias ideas fueron mías".

Finalmente, Poves también abordó la Supercopa y contó que a los equipos modestos les llega dinero del programa 'Impulso 27', que se financia con los ingresos que logra la RFEF con el torneo: "Viene directamente de la explotación de derechos de la Supercopa. ¿A quién le interesa? Antes no tenía ningún tipo de valor y parece que en el momento de llevarla a Arabia se convierte en '¿cómo me quitan eso mío?' Pues gracias a eso, el tejido del fútbol de abajo se sostiene. Si quitaran eso sería catastrófico, así que... que sigan jugando en Arabia", terminó.