Marcus Cooper, campeón olímpico: “Yo tenía una gran ambición, pero a veces con eso no basta”

Marcus Cooper pasó de la Beca Podium y su enorme esfuerzo a ser campeón olímpico en Río. Entró en el programa ADO y se convirtió en embajador de Podium.

–¿Qué significó para usted Podium?

–Fue una ilusión enorme cuando me escogieron en 2014, el año en el que surgió. Me dio seguridad para seguir mejorando. Yo tenía muchísima ambición, pero a veces con eso no basta y con el enorme apoyo que Podium da a los deportistas (siempre se piensa en lo económico, pero también es psicológico, porque somos como una gran familia), pude optar a bastantes mejoras tanto de material, como de poder viajar a más competiciones y ganar experiencia. Fue un empuje grande. Parte del oro en Río es de Podium. Yo al final a Río me presenté con una trayectoria y un palmarés los últimos años bastante bueno, y eso es gracias en gran parte a su ayuda.

–¿Qué recuerda de aquel día?

–Lo recuerdo como si fuera ayer. Antes de competir, mantener la mentalidad, intentar ser detallista, como una máquina perfecta, cuidando todos los detalles, cada postura, cada movimiento, la alimentación, el calentamiento previo, mente fría, no deshidratarte... Sabía que era imposible llegar de mejor manera por cómo había ido el año, salí fuerte, a hacer mi competición sin mirar al resto. Me había olvidado por completo de que estaba en unos Juegos con todo el planeta mirando o que tenía a rivales fortísimos a mi alrededor. Simplemente mi objetivo era llegar lo antes posible. Una vez que crucé la meta, fue una sorpresa enorme, porque no pensaba en ganar, y lo primero que me vino a la cabeza fue: «Vaya si merece la pena el esfuerzo y vaya si es verdad que cuanto más te esfuerzas, mejores resultados vas a tener. Y luego, empecé a volver al planeta tierra, a ver mi familia, a mis compañeros. Quería celebrarlo con ellos.

Gané el oro y lo primero que pensé fue: ‘Vaya si merece la pena el esfuerzo’

–Cuente las dificultades que pasan los deportistas jóvenes.

–En España había muchos deportistas con nivel alto, que ya compiten a nivel internacional, y apuntan fuerte, que quizá no tienen los recursos que necesitarían. Los recursos, sobre todo económicos, no están al nivel de su talento. Fallaba esa parte. Cuando ya eres lo más de lo más, sí tienes esas ayudas, que están genial, creo que en España, sobre todo las becas ADO son un ejemplo, pero el Programa de Podium ha cubierto ese sector de los que todavía no estaban arriba del todo, pero lo estarán o pueden, y eso ha hecho que acelere su mejora.