El vídeo de la terrible caída de Van der Poel en Mountain Bike, que le deja sin medalla

Van der Poel ha sido maillot amarillo en el Tour de Francia, ha ganado una etapa, pero como vencedor cuatro veces el Mundial de ciclocross era uno de los favoritos para llevarse medalla en la competición de Mountainbike de los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, ya no va a poder ser. Sin duda, está siendo uno de los protagonistas de la prueba, pero no por sus posibilidades de victoria. Al contrario, lo es porque ya no puede ganar, después de una terrible caída en un salto.

El nieto de Poulidor había llegado a Tokio sólo dos días antes de la prueba, para evitar estar encerrado en el hotel: “Suficiente para reconocer el circuito. Estar en una habitación de un hotel no es para mí y las normas en Japón son muy estrictas. Lo mismo que hago en las pruebas de la Copa del Mundo», pero no le ha dado resultado. Aunque tenía ambición: “Tras mi regreso del Tour de Francia tardé unos días en recuperarme, después comencé a entranarme de forma específica para el MTB de nuevo. El cambio de la bicicleta de carretera a la de montaña requiere un poco de tiempo para acostumbrarse, como siempre pasa» decía antes de competir.

«Ha sido agradable poder volver a entrenar en casa durante dos semanas tranquilas, sin la emoción y nervios del Tour. El objetivo sigue siendo el mismo: ganar una medalla”. Sin embargo la caída lo ha impedido.