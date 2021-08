Tokio 2020, en directo: Damián Quintero luchará por el oro en kárate

Deportes

5:05 h.

Kárate: Damián Quintero luchará por el oro en kata

El karateca español Damián Quintero se clasificó este viernes para disputar la medalla de oro en la modalidad de katas, con el japonés Ryo Kiyuna como rival en la final. El kárate español se garantiza así su segunda medalla en Tokio, tras la de oro que logró el jueves Sandra Sánchez -hoy en la grada para animar a su compañero- en competición femenina.

Kiyuna es el vigente campeón mundial y Quintero el subcampeón, aunque actualmente ocupa el número uno de la clasificación universal. El local obtuvo notas superiores en todas las rondas clasificatorias.

4:00 h.

Piragüismo. El K4 español logra el pase directo a semifinales con récord olímpico

El equipo de K4 de Saúl Craviotto, Marcus Cooper Walz, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade se aseguró el pase directo a semifinales del 500 metros con un récord olímpico que mantiene viva las expectativas en la última baza a otra medalla del piragüismo español.

Los palistas españoles, que llevan días insistiendo en que el K4 es su verdadera apuesta para estos Juegos, protagonizaron una arrolladora regata en el canal Sea Forest de la capital japonesa en la que quedaron cabezas de serie con un tiempo de 1:21.658, que estableció un nuevo mejor tiempo para el evento deportivo.

El cuartero salió en cabeza y retuvo la posición pese a la férrea competencia del equipo eslovaco, que terminó 149 milésimas de segundo detrás para asegurarse el segundo pase a semis de la serie.

🚀🚀 RÉCORD OLÍMPICO 🚀🚀



🚣🚣🚣🚣 ¡Vaya debut de nuestro K4-500 en los Juegos Olímpicos de #Tokyo2020!



🇪🇸 Saúl Craviotto, Marcus Cooper Walz, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade baten el mejor tiempo en unos JJOO.

👏 ¡Impresionante! ¡Estamos en semifinales!#ElCorazónDeEspaña pic.twitter.com/PRQL2WiRtV — Comité Olímpico Español (@COE_es) August 6, 2021

3:20 h.

Atletismo. Marc Tur pierde el bronce en los últimos 100 metros de los 50 km marcha

El deporte puede ser tan maravilloso como cruel y a Marc Tur, el joven atleta que entrena José Antonio Quintana, le tocó vivir la parte más dura. Y es que la medalla ya estaba ahí, la tocaba, era suya casi, había hecho una carrera brillante, pero los 50 kilómetros marcha no perdonan. Son una trituradora que dura casi cuatro horas, multiplicadas por mucho por el calor y la humedad, y hay que andar desde el primer metro hasta el último.

Después de ir comandando el grupo principal, detrás del polaco Tomala, que volaba hacia el oro en solitario desde mitad de la prueba, al atleta español le empezaron a fallar las fuerzas. En el último avituallamiento lanzó la gorra y ya se le veía cara de ir fatal. El alemán Hilbert le había dejado para llevarse la plata. El bronce no se le podía escapar, había dejado atrás al resto de perseguidores y enfilaba la última recta. Pero ya no eran sólo las piernas las que no iban. Fue una pájara, una fallo multiorgánico por la fatiga, el calor y el esfuerzo. Veía las estrella, literalmente. Estaba en cuerpo allí, pero como si no. Avanzaba como podía y el canadiense Dunfee, algo más fresco, llegó por atrás para rebasarlo. 50 kilómetros marcha, y en los últimos 100 metros se escapó el bronce. Qué crueldad.

🎓 DIPLOMA OLÍMPICO para MARC TUR EN LOS 50 KILÓMETROS MARCHA.



👏👏 Genial carrera. Fantástico trabajo. El final no puede empañar una auténtica exhibición en una carrera durísima.



Estamos muy orgullosos, @turmarc. Puro #ElCorazónDeEspaña. #Tokyo2020

📸 @juegosolimpicos pic.twitter.com/hHaKl86etp — Comité Olímpico Español (@COE_es) August 6, 2021

Por favor, todos en pie.



✨✨ JESÚS ÁNGEL GARCÍA BRAGADO. Termina, a los 51 años de edad, los 50km marcha (puesto 35) de sus OCTAVOS JUEGOS OLÍMPICOS. 👏



😍 Leyenda del Olimpismo. Ha sido un placer, Chuso. Gracias por todo. ❤️#ElCorazónDeEspaña #Tokyo2020

📸 @atletismoRFEA pic.twitter.com/l41mcNI3Ql — Comité Olímpico Español (@COE_es) August 6, 2021