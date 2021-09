La respuesta de Ana Peleteiro en El Hormiguero sobre el sexo en los Juegos: “Si cae, cayó...”

Deportes

“No soy la que más salta, pero soy de las pocas que ha llegado hasta allí. Cuando llegue a Guadalajara y dije: “Ahora sí puedes acostarte en tu sofá y no levantarte en 20 días”, ha dicho Ana Peleteiro en El Hormiguero de Pablo Motos, donde ha hablado de los Juegos, de su regreso, de su polémica frase y también de la vida sexual en la Villa Olímpica. Ha demostrado desparpajo y simpatía ante Pablo Motos y el público, que ha aplaudido sobre todo su discurso acerca del racismo.

“Trabajé tanto la cabeza y me visualicé fallando y con la medalla en el pecho. Sabía lo que tenía que hacer. Cuando llegué allí, me cagué encima literalmente y me costó menos”.

“¿Literalmente?”, le ha dicho Pablo Motos.

“Casi”.

Peleteiro ha explicado su frase acerca de que son negros (sucedió con Ray Zapata, que dijo :”Somos de color pero representamos a España...”. Peleteiro le interrumpió: “Somos negros, qué de color, de color son ellos que cambian más de color que el sol). En El Hormiguero se explicó “El 99,9 por ciento de la gente lo entendió. Lo que lo han entendido mal ya me odiaban de antes. Todo el mundo me felicitaba por la medalla y por el mensaje. Yo soy española, no tengo desprecio por ser negra, pero no pasa lo mismo con Ray, que es más canario que los platanos de canarios. Dejemos que por ser diferentes no es bueno, la diferencia nos enriquecen. Preguntó a mi sobrino: “¿De qué color soy?”. “Negra” ,contestó y yo pensé: “bien”. Mi madre luchó toda mi infancia para que ser negra no sea malo. En mi familia se está haciendo bien, en otras casas también. Quedémonos con eso y no con los tontos que no tienen otra cosa que hacer en su casa”

.@apeleteirob responde contundentemente a la polémica que generó sus declaraciones #PeleteiroEH pic.twitter.com/IM0BjDUFKf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 7, 2021

Además ha hablado del desenfreno sexual en la Villa Olímpica: “A ver, como en todo el mundo, si sueltas a hombres y mujeres de todo el mundo, que están todos buenísimos y llevamos, además un año o mucho tiempo cuidándote por el covid y discotecas cerradas desde hace mucho tiempo. Llegas allí y eso es un desenfreno. Yo no viví eso y sí que creo que fueron los Juegos que menos de eso hubo, pero se respira que todo el mundo está luciéndose. Te pones el modelito de España y si cae, cayó”.