Alcaraz, Gasol, Putellas...: el deporte español llora con Carolina

Consternación, conmoción, dolor, desolación. España entera llora junto a Carolina Marín tras lesionarse en la rodilla derecha y protagonizar unos momentos desgarradores, cuando tenía encaminada su clasificación para la final del torneo de bádminton de los Juegos de París 2024 en busca de su segundo oro olímpico.

El exbaloncestita Pau Gasol, que está arropando constantemente, a diario, a los deportistas españoles, no tardó en publicar un mensaje en X junto a una fotografía con la tricampeona mundial hecha en la capital francesa en el que asegura: "Duele muchísimo verte retirarte por una lesión, pero nos has demostrado ser una auténtica CAMPEONA. Te queremos". Y apunta que "pronto" se la verá "sonriendo de nuevo".

"Se nos parte el corazón. Su dolor es nuestro dolor. Sus lágrimas son nuestras lágrimas. Este no es el final que merecía la impecable trayectoria en Paris2024 de @CarolinaMarin. Mucho ánimo, Caro. ¡Seguiremos a tu lado en tu recuperación!", publica el Consejo Superior de Deportes (CSD), y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, que estaba en La Chapelle Arena, señala: "No tenemos palabras. España está contigo. Estamos contigo. Hoy y siempre".

"¡Volverás!"

Mientras, la cuenta del Comité Olímpico Español (COE) se refiere al abandono cuando tenía la final ya encarrilada y asevera: "Eres una GUERRERA. Ya volviste, y lo volverás a hacer. Para nosotros, TÚ eres la CAMPEONA".

El presidente del COE, Alejandro Blanco, también publicó un mensaje que, según reconoció, tras asistir también directo al momento de su lesión, escribió "con el corazón roto". "Me duele mucho verte así, pero estoy convencido de que si alguien puede superar un desafío en la vida, eres tú. Tienes a un país entero orgulloso de ti. Seguiremos caminando juntos. Somos un EQUIPO", añadió.

En este sentido, el maratoniano Yago Rojo indica que "los llantos de Carolina son los llantos de todo un país". "La imagen que nunca hubiéramos querido vivir. Pero volverás, porque piensas que puedes y podrás!!!", asegura.

Martín Fiz, toda una referencia del atletismo, especialmente del maratón y del deporte español, deseó una "una pronta recuperación" a la onubense. "Nos has ilusionado, nos has tenido en ascuas y has luchado como tú solo lo sabes hacer, como una auténtica jabata. TE CAÍSTE UNA VEZ, volverás a levantarte ¡ÁNIMO!", añade.

La futbolista del Barcelona Alexia Putellas, doble Balón de Oro y referente de la selección española, se expresó con el emoticono de un corazón roto y el también jugador del conjunto azulgrana y de la Roja Pedri González utiliza un símbolo similar y le dice: "Eres una campeona".

Carlos Alcaraz, que disputa este mismo domingo la final de tenis ante Novak Djokovic, envía "todo el ánimo del mundo" a la onubense, al igual que el baloncestista Rudy Fernández, que no pudo progresar con la selección española a los cuartos de final, y que en su mensaje le dice que "volverás más fuerte", como asegura Alex Dujshebaev, del equipo nacional de balonmano: "Te esperamos de vuelta, mucho ánimo".

"Tu ya eres oro"

La multimedallista paralímpica Teresa Perales se solidariza con Carolina Marín: "Qué pena. Para mí la imagen de los Juegos. Tristeza compartida por todos y minutos de ovación que pone los pelos de punta. Quédate con eso. Eres maravillosa. Estamos contigo. Mantenemos el aliento esperando que puedas seguir. Qué grande eres y cuánto orgullo sentimos por ti".

La exgimnasta Almudena Cid le da "un abrazo largo" y que "en esos segundos sintieras que sigues siendo un referente y un gran ejemplo hasta en el dolor más grande, el físico unido al emocional. Quizás hoy no puedas recordarlo pero ya habías hecho historia en el deporte".

Ander Mirambell, expiloto de skeleton, manda "mucha fuerza" en un "momento durísimo". "Conociendo lo que ha vivido con sus lesiones y ha conseguido con sus resultados es una leyenda del deporte español!", así como hace "una mención especial" para su entrenador, Fernando Rivas, "ejemplar cómo él ha estado en todo momento!", añade.

El exbaloncestista José Manuel Calderón le traslada sus ánimos y le indica: "Has demostrado de lo que eres capaz. Y volverás a hacerlo otra vez. Eres oro para nosotros".