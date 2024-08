La insólita petición de la Reina Letizia a Alcaraz que ha sorprendido a muchos

Alcaraz luchará por las medallas en el cuadro individual después de deshacerse de Tommy Paul por 6-3 y 7-6 (9/7) en una hora y 59 minutos. Después de la dolorosa derrota con Nadal en el dobles, Carlitos se rearmó para meterse en semifinales. Ahora espera al ganador del Ruud-Auger-Aliassime, el último obstáculo antes de luchas por el oro. Un partido vibrante que hizo las delicias de los espectadores que abarrotaron la Pista Philippe Chatrier.

Entre ellos estaba la Reina Letizia, que celebró desde la grada la victoria del español. Tras el partido pidió un aparte con el tenista y bajó al túnel de vestuarios para felicitarle en persona y mantener una breve conversación con él.

La reina esperó a Alcaraz a la salida de la pista y le ha felicitado por lo conseguido. "Lo hemos intentado", le ha respondido el tenista, visiblemente feliz. Letizia también ha querido saber con quién se va a enfrentar en semifinales y en este punto se ha producido un momento cargado de naturalidad. "En semifinales me enfrento a Ruud o a … la verdad que ahora no me acuerdo", reconocía entre risas Alcaraz.

Alcaraz también ha respondido a las preguntas de la reina sobre cómo se encuentra de estado de forma, si tiene alguna "molestia", a lo que el deportista ha respondido que se encuentra bien.

Antes de finalizar el breve encuentro, Alcaraz ha admitido que están "siendo buenos meses". De hecho, el tenista se encuentra actualmente en tercera posición y, entre otros, ha ganado este año Roland Garros y Wimbledon. "Es el sueño. Vamos a intentarlo. A por la medalla", le ha dicho a la reina antes de despedirse, a lo que ella le ha respondido con un "enhorabuena".

Una inesperada conversación que acabó con una petición inusual por parte de una reina. Doña Letizia como si se tratará de una fan más no dudó en pedir al tenista que se hiciera una foto con ella. El tenista no pudo por más que aceptar de inmediato ante algo que suele producirse al revés. Su encuentro no tardó en volverse viral.