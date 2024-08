Alcaraz, en la lucha por las medallas tras reducir a Tommy Paul

Alcaraz luchará por las medallas en el cuadro individual después de deshacerse de Tommy Paul por 6-3 y 7-6 (9/7) en una hora y 59 minutos. Después de la dolorosa derrota con Nadal en el dobles, Carlitos se rearmó para meterse en semifinales. Ahora espera al ganador del Ruud-Auger-Aliassime, el último obstáculo antes de luchas por el oro.

Había dudas sobre cómo podía influir en Alcaraz lo de la jornada anterior en el doble con Nadal. A Carlitos le dolió especialmente no dar la talla en el doble junto a Rafa frente a la pareja Krajicek-Ram. Pero fue capaz de resetearse y comparecer ante Tommy Paul sin lastre añadido en la mochila. El primer set ante el estadounidense fue difícilmente mejorable ante un jugador que resulta incómodo para cualquier rival que tenga enfrente. Paul no entiende de treguas y respiros y Alcaraz fue capaz de afrontar el desafío con una solidez que se echó de menos en el doble. No ofreció un sólo síntoma de debilidad y mostró una consistencia en el servicio como los mejores sacadores del circuito. Los cinco saques directos fueron la prueba más evidente de cómo funcionó al saque el español. Fue capaz de anular dos bolas de break en el primer juego y supo aprovechar el único momento de flaqueza de Paul con su servicio. Fue en el sexto juego. Alcaraz aceleró y lo hizo jugando profundísimo, abriendo ángulos imposibles y mostrando una cantidad de alternativas a las que es muy complicado responder. Paul no lo hizo. Y Carlitos con sus saques por encima de los 200 kilómetros por hora cerró la primera manga con una solidez prometedora.

El 6-3 con el que se resolvió el primer set en realidad tuvo un componente engañoso porque el partido estaba mucho más equilibrado de lo que reflejaba el marcador. Por eso como el estadounidense siguió al mismo ritmo y Alcaraz descendió un escalón, el panorama se oscureció. Paul logró un break en el segundo juego, salvó una bola de rotura en el tercero y amenazó con situarse 4-0. Alcaraz evitó despeñarse y se agarró al partido volviendo a encontrar los golpes que había perdido en el primer tramo del segundo parcial. Logró un break en el noveno juego con Tommy Paul sirviendo para igualar el partido. Al estadounidense le pudo la responsabilidad y Carlitos fue capaz de prolongar la segunda manga hasta el desempate. Sin vuelta atrás, Alcaraz cometió menos errores. No aprovechó la primera bola de partido, logró salvar una de set y el español liquidó el drama a la segunda oportunidad. Carlitos, tras el varapalo en dobles, estará en la lucha por las medallas.

Swiatek, fuera de la final

La china Qinwen Zheng, entrenada por Pere Riba, superó a la polaca Iga Swiatek (6-2 y 7-5) y luchará por la medalla de oro del torneo individual femenino. La número uno del mundo y cuatro veces campeona en Roland Garros se tendrá que conformar con pelear por el bronce. Swiatek, que sumaba veintiséis victorias seguidas en París, sufrió su primera derrota en siete partidos ante la asiática. A Zheng le dieron igual los dos partidos de más de tres horas que tuvo que resolver ante la estadounidense Emma Navarro y la alemana Angelique Kerber. La china jugará por el oro contra la ganadora del duelo entre la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova y la croata Donna Vekic.