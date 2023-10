Jugadores del Orleans denuncian comentarios racistas de su propio entrenador

En el Orleans, un equipo de la tercera categoría del fútbol francés, se ha suscitado un incidente que ha generado consternación y ha llevado al club a tomar medidas enérgicas contra su entrenador, Bernard Casoni, debido a sus comentarios racistas hacia sus propios jugadores.

El club anunció recientemente la suspensión de Bernard Casoni de su cargo como entrenador del primer equipo mientras se lleva a cabo una investigación interna. Esta decisión llegó después de que varios miembros de la plantilla hicieran públicas las acusaciones sobre el comportamiento de Casoni, que incluyen comentarios ofensivos y despectivos hacia sus jugadores.

Uno de los incidentes reportados ocurrió durante una rueda de prensa previa a un partido en la que Casoni expresó: "Mi papel es ayudar a los jugadores a resolver los problemas. ¡Lo he hecho en todos los clubes en los que he estado, lo he hecho con norteafricanos! No son más estúpidos que los norteafricanos, eh…".

Otro episodio que ha causado indignación entre los jugadores tuvo lugar durante un entrenamiento en el pasado mes de agosto. Casoni, hizo un comentario supuestamente en tono de humor, que resultó ser profundamente ofensivo: "No hace falta que les pongan dorsales, ya son negros".

Además de los comentarios racistas directos, un exdirectivo del club afirmó que Casoni había pedido que se "blanqueara" la plantilla. Esta declaración ha generado más controversia y preocupación, ya que sugiere un intento de discriminación basado en la etnia de los jugadores.

Ante estas acusaciones, Bernard Casoni ha intentado defenderse argumentando que: “Mi frase sobre los norteafricanos en rueda de prensa era para decirles a mis jugadores que son tan inteligentes como ellos. Trabajé allí durante seis años, ¿crees que soy racista?"

En cuanto a su solicitud de "blanquear" la plantilla, Casoni ha aclarado que su intención no era discriminar, sino buscar un equilibrio en el equipo.