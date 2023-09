Koke, el exfutbolista al que comparan con Pablo Escobar: "Jugando ganaba un millón, pero en el otro negocio eso lo hacía en dos meses".

Koke, exfutbolista del Rayo y del Málaga, entre otro, habló en Canal Football Club, de Canal Plus Francia tras llegar a estar en la cárcel por tráfico de drogas. "La vida es un poco complicada. Hay que pagar por estupideces. Necesitamos poner fin a esto lo más rápido posible. Vengo de un barrio de Málaga donde todos mis amigos son amigos de la infancia... Tengo contactos por todas partes, ¡pero no soy Pablo Escobar!", afirma.

"Cuando escuchas eso de "traficante internacional" te dices "¿Qué carajo he hecho?. Como jugador de fútbol, tienes suerte de ganar mucho dinero. Yo ganaba tal vez un millón de euros al año. En el otro negocio, ganas en dos meses lo que puedes ganar en un año en el fútbol. Pero estás arriesgando tu vida", expresa.

"En Francia, te pueden matar muy rápidamente por eso. Aquí en la cárcel también te pueden matar, pero no tengo miedo. La prisión está abierta para los estúpidos. Voy a volver a prisión, no sé por cuánto tiempo, pero tengo sentencia hasta 2027", declara durante su libertad condicional, antes de contar cómo es ser futbolistas en la cárcel. "Conocía a todos, pero ser futbolista no cambia nada. Había muchos franceses, incluso marselleses. Vi muchas camisetas del Olympique de Lyon en prisión", añade.

Koke tiene una pena de prisión de seis años después de que le pillasen traficando con drogas. Nunca escondió lo que hizo, al revés, lo reconoció sin problema. Ahora, su futuro es toda una incógnita.