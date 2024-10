Kroos anuncia su regreso al Santiago Bernabéu

La partida de Toni Kroos del fútbol profesional es un trago amargo que no se termina de pasar. Hace apenas un par de meses el jugador puso fin a su carrera y todavía se le extraña en el Real Madrid. Pese a que se despidió por lo alto, siendo campeón de LaLiga y la Champions League, la hinchada merengue clama por su regreso, principalmente por el nivel que ha mostrado el equipo de Carlo Ancelotti al inicio de esta temporada.

Sin embargo, el alemán fue contundente y en el podcast de su hermano, Felix Kroos, puso fin a las esperanzas de volverlo a ver vestido de blanco: "Mi retirada es inamovible, es un hecho que hay que aceptar y no tiene sentido decir «es que no está». Eso no va a cambiar en el próximo partido. No le hace ningún bien a nadie decir: «No está». Es un cumplido saber que has sido importante, pero se trata de cómo se adapte el equipo ahora".

Por esa razón y siendo consciente del cariño que en todo momento le ha brindado la afición, hizo un llamado a la serenidad: "La gente siempre dice, y no es cierto, que conmigo ganábamos todos los partidos por 4-0. Las cosas no pintan bien, seguro, pero tampoco siempre hemos jugado a las mil maravillas. A menudo hemos tenido problemas conmigo, eso no se puede olvidar", haciendo referencia a la actualidad del Real Madrid, que ha reavivado las críticas debido a la derrota de esta semana frente al Lille en Champions League.

Fútbol.- Toni Kroos se muestra crítico con el Mundial de Clubes: "Acabará con los jugadores destrozados"

"El Madrid se adaptó cuando no estaba Cristiano, Ramos... Que son leyendas absolutas. El Madrid supo adaptarse con el tiempo y seguir ganando, ganamos dos Champions sin ellos. Conmigo pasará lo mismo. Puede que tarden un poco en adaptarse, pero los jugadores que hay son muy buenos", indicando de esta manera la transición que debe hacer el equipo merengue para adaptar su mediocampo a los jugadores que hoy hacen parte del plantel.

En este momento y ya como un hincha más, indicó que: "Veo los partidos del Real Madrid desde una perspectiva diferente, me resulta un poco extraño, pero sigo viéndolos como parte del equipo, no puedo ignorarlo. Sin embargo, no siento la necesidad de decir: «Tengo muchas ganas de jugar»". De igual forma, confirmó que: "El sábado iré al Santiago Bernabéu para ver el partido contra el Villarreal. Tengo muchas ganas de volver".

Kroos y su descontento por el nuevo Mundial de Clubes

Otro de los temas que tocó el exjugador alemán fue la nueva competición de la FIFA. Sobre esto se mostró muy crítico, confirmando su solidaridad con los protagonistas del torneo: "En algún momento, los jugadores acabarán estando sencillamente destrozados". Destino que considera inevitable para los futbolistas de los 32 equipos que competirán. El certamen se disputará del 15 de junio al 13 de julio y esto terminará de sobrecargar la temporada.

"Hay que despertar y pensar un poco en los jugadores y un poco menos en el dinero", afirmó e indicó que considera «irresponsable» el calendario de la temporada actual en el que, además, se han sumado más partidos en competiciones como la Champions League y la Europa League. Al final, concluyó que no asistirá al torneo y se unió a las críticas que en la actualidad han mostrado otros deportistas referentes a la sobrecarga de partidos.