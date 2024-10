La broma sobre Ancelotti, el motivo real de su retirada o el Balón de Oro: todas las confesiones de Kroos a Zverev

Tras su retiro, Toni Kroos ha dado de que hablar en una charla con el tenista Alexander Zverev. La última vez que Kroos vistió la camiseta del Real Madrid fue en la final de la Champions League en Wembley, cuando el alemán levantó su sexta 'Orejona' y ahora, en el podcast de los hermanos Zverev de nombre 'A bis Z', reconoció la verdad sobre su retiro.

"Siempre quise terminar en el nivel más alto. He jugado con muchos jugadores de primer nivel, pero no pocos lo han logrado. Todavía había cambios aquí y allá. Los constantes viajes y el constante estar lejos de la familia me han cansado con el paso de los años. Quizás dentro de cinco años diré que fue un año demasiado pronto, pero ahora me siento bien", declaró Kroos, quien puso fin a su carrera con 34 años con un palmarés de 38 títulos en total, entre estos la Copa del Mundo en 2014, seis Champions Leagues y seis Mundiales de Clubes.

Kroos no olvida al Real Madrid

Toni Kroos comentó acerca de su vida después de retirarse: "En agosto me fui de vacaciones por primera vez en mi vida. Y ahora, cuando llevo a los niños a la escuela, después conduzco a casa y no al entrenamiento" y también añadió que no se ha alejado de sus ex compañeros de equipo, ni de Valdebebas. "No sé si les parece genial si aparezco de vez en cuando y digo que quiero unirme", además dejó una broma sobre el entrenador Carlo Ancelotti "también existe el riesgo de que Carlo me diga: ‘Ahora quédate aquí’. Ahora mismo no me apetece formar adultos".

El alemán, que ahora cuenta con una academia en Madrid, desveló la clave del éxito del Real Madrid. "El Real siempre lo ha hecho muy inteligentemente. Siempre tuvimos que sustituir mucha calidad, pero entonces ya estaba listo un nuevo jugador joven. Una rueda engranó con la otra. No sólo cuentan las piernas, sino también lo que hay entre las orejas", e incluso le dedicó unas palabras a uno de sus compañeros, Cristiano Ronaldo: "Cristiano estaba cuando llagaba al entrenamiento y seguía cuando me iba. Todos queremos ganar títulos y marcar goles, pero para él era una adicción positiva el marcar goles", expresó.

Sobre el Balón de Oro y los premios individuales

Kroos fue incluido en la lista de los 30 nominados para conseguir el Balón de Oro que se entregará el próximo 28 de octubre en París, a lo que en redes, el alemán respondió con una historia en Instagram que decía "Vamos. Vosotros seis podéis hacerlo el año que viene", en alusión a sus ex compañeros nominados Bellingham, Vinicius, Carvajal, Valverde e incluso Kylian Mbappé. En X también respondió a una publicación de los nominados entre risas, "(retirado), gracias por el recordatorio". Pero el alemán no está de acuerdo con este tipo de galardones en el fútbol: "Los premios individuales me parecen completamente innecesarios. Sin el equipo, el individuo no sería nada", declaró.