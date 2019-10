Las cuentas de España para clasificarse ya para la Eurocopa 2020

La selección española de fútbol se enfrenta el sábado a Noruega en partido oficial de clasificación para la Eurocopa 2020. La Roja está encuadrada en el Grupo F y tiene muy encaminado lograr el billete para el campeonato continental, que podría dejar cerrado ya. La clasificación está así:

1. España: 18 puntos

2. Suecia: 11 puntos

3. Rumanía: 10 puntos

4. Noruega: 9 puntos

5. Malta: 3 puntos

6. Islas Feroe: 0 puntos

Se clasifican los dos primeros del grupo, de ahí que las cuentas de España para este primer partido son claras: si gana a Noruega y Rumanía empata o pierde en casa de Islas Feroe, ya será matemático el pase, porque sacaría diez puntos al tercero, con nueve por disputarse. Si no se dan estos resultados (es difícil que Rumanía no gane al equipo más débil), la selección de Robert Moreno podría certificar la clasificación el martes en el duelo contra Suecia. España no falla en la Eurocopa desde que se perdiera la de 1992. Bélgica es el único equipo que ya ha logrado la clasificación.