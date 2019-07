Las explicaciones de Zidane a la derrota del Real Madrid ante el Tottenham

Zidane compareció ante los medios después del partido, para dar explicaciones a una nueva derrota del Real Madrid en pretemporada:

Más refuerzos

"Estuvimos mejor hoy. Lo que tenemos que hacer es mejorar cada día. No podemos estar contentos por la derrota, pero estuvimos mejor en todos los aspectos. Hay que estar positivo. Lo podemos hacer mejor".

James, ¿ha cambiado su opinión?

"No sé lo que va a pasar. Nosotros estamos aquí entrenando y jugando".

Keylor Navas, ¿replantearse su titularidad?

"Todo está claro para todos. Keylor ha hecho un gran partido hoy y ya está. Lo que dijo el otro día Courtois ("Ahora está claro quién es el número uno", aseguró el belga en un medio de su país)... Hay que ver lo que dijo. Aquí ningún jugador tiene la titularidad (asegurada). Todos tienen las mismas opciones y hoy hay que hablar de los que jugaron".

¿Cuál es su deseo con James?

"Es que no estoy en eso. Yo estoy aquí con mis jugadores, pensando en lo que estamos haciendo ahora".

¿Tiene la plantilla que quiere?

"Estamos aquí y los jugadores son estos, no hay que darle más vueltas. ¿Pueden cambiar cosas? Sí, hasta el 31 de agosto. Yo estoy con mis jugadores. Es verdad que cuando pierdes no es un buen momento, pero no pierdo la confianza. El año va a ser muy largo y vamos a competir bien".

Bale, ¿por qué no ha viajado?

"No ha viajado porque no se sentía... No estaba bien y hablando con los médicos era mejor que se quedara en Madrid".

¿Preocupado por los resultados?

"No, porque siempre pienso en positivo y nadie me va a quitar lo que nosotros vamos a hacer este año. Acabamos una temporada difícil y hemos empezado difícil. Sé que tengo un equipazo, pero no estamos preparados todavía. Vamos a sacar más juego. Lo que necesitamos es sólo ganar un partido, de verdad".