La respuesta de Hamilton a la crítica de Alonso

Hamilton lanzó un mensaje en las redes sociales hace unas semanas diciendo que sentía ganas de abandonarlo todo viendo cómo estamos destrozando el planeta. Fernando Alonso opinó esta semana en un evento de su marca de ropa con una ONG. "Mis hábitos alimenticios o mis ideas las haría para mí. Nunca lanzaría el mensaje que lanzó Lewis, por ejemplo. No puedes lanzar un mensaje y luego hacer lo contrario el día siguiente. Todos sabemos el estilo de vida que puede llevar él o que puedo llevar yo. Los pilotos de Fórmula-1 cogemos 200 aviones al año y luego no puedes decir que no comes carne”, afirmó el asturiano, que tuvo una réplica del británico en el Gran Premio de México, que se disputa este fin de semana: "No permito a nadie en mi oficina ni en mi casa comprar plásticos y quiero todo reciclable, desde el desodorante. Vendí mi avión hace años y ahora vuelo mucho menos, usando aerolíneas comerciales. Tengo un Smart eléctrico en casa y he vendido muchos de mis coches por los que trabajé muy duro".