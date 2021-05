El posible fichaje de Dani Ceballos por el Sevilla y su contundente respuesta

Deportes

Dónde jugará la próxima temporada el centrocampista de 24 años es toda una incógnita. En principio está en manos del futuro entrenador del Real Madrid. No obstante, Dani Ceballos tiene la certeza de que volverá a jugar en el Betis. Donde ha descartado hacerlo es en el Sevilla.

“Ir al Sevilla es prácticamente imposible. Si hay un club en Sevilla donde yo vaya a jugar es en el Betis”, ha dicho al ser cuestionado al respecto en Canal Sur. “El Sevilla es un gran club, a la vista está que están haciendo las cosas muy bien y tiene un gran entrenador. Lograr 77 puntos tiene mucho mérito y un trabajo bien hecho de muchos años”, ha añadido.

El Betis puede seguir los pasos del Sevilla según Dani Ceballos

“Creo sinceramente que el Betis puede seguir esos pasos porque, desde que me fui, ha crecido muchísimo. Yo jugué para un equipo que peleaba casi cada año por salvarse del descenso. Y es duro cuando tienes aspiraciones a otras cosas. Pero cuando me fui, la primera temporada con Setién hicieron una muy buena campaña; luego, jugaron en Europa; el año pasado con Rubi empezaron bien y no fueron capaces de engancharse con la Liga; y esta temporada hemos visto un equipo que hasta 20 minutos antes de que terminara el campeonato era quinto. Es el camino que tiene que recorrer y está claro que donde únicamente jugaría sería en el Betis”, ha señalado Dani Ceballos.

Dani Ceballos y su posible regreso al Betis

Preguntado sobre su vuelta al Betis, ha señalado: “Hace cuatro años que me fui del Betis y en estos últimos tres días el calor de la gente... ya no es el simple hecho de ‘Dani, ¿cómo estás?’, sino ‘Dani, ¿vas a volver? Te estamos esperando, no te vayas de Sevilla’. Ese cariño hace que me sienta valorado por lo que fui en el club. La gente sabe lo que quiero al Real Betis, lo que el Real Betis me ha dado, lo que pude darle en su momento. Está claro que tarde o temprano volveré a vestir la camiseta del Betis porque es el club de mis amores, el que me ha hecho ser futbolista y estoy seguro de que nos volveremos a encontrar”.

Sobre si su regreso se puede dar de cara a la próxima temporada, Dani Ceballos ha comentado: “Hay un verano largo, el Betis tiene una plantilla muy buena, no sé lo que Pellegrini y Cordón están planteando para el año que viene. Aún es pronto y me tengo que centrar en mi próximo objetivo que es jugar las Olimpiadas y a partir de ahí decidir mi futuro”.