Deportes

Joaquín celebra en una piscina el no haber sido convocado por Luis Enrique

Terminada la temporada, los jugadores que no estarán presentes en la Eurocopa ya se encuentran de vacaciones. Joaquín es uno de ellos y así se ha mostrado en su Instagram. Tumbado en un hinchable y desde una piscina, el capitán del Betis disfruta de un merecido descanso cantando y con un cóctel en la mano. Aún así Joaquín ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje a Luis Enrique.

Noticias relacionadas La Otra Liga. Acercamiento entre el Betis y Javi Puado

“Menos mal que no me has llamado Luis Enrique”, ha escrito el centrocampista. “Suerte mi querida España”, ha añadido Joaquín mandando ánimos a sus compañeros.

.