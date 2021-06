Mourinho explica por qué España no va a ganar la Eurocopa

Deportes

Según el técnico de la Roma, a la Selección le falta un delantero de primer nivel, como en su día lo fue David Villa, para tener opciones de ganar la Eurocopa. Más opciones que a España le da José Mourinho a Inglaterra, a Bélgica y, en especial, a Francia.

La opinión de Mourinho sobre España

“Tiene una generación joven de jugadores y el entrenador Luis Enrique cree en cierto tipo de fútbol. Técnicamente, son increíbles. Incluso los centrales son increíblemente talentosos técnicamente. Así que construir desde atrás, mantener la posesión, esconder el balón, hacer que el rival corra tras el balón... esto es España. Pero no tienen un delantero de primer nivel como David Villa. Luchan por matar a sus oponentes después de ser tan dominantes como lo son normalmente. No marcan suficientes goles para el fútbol que juegan. Puedes ser castigado por un rival que te espera y luego te mata. Se arriesgan, hacen el campo muy grande y ancho cuando tienen el balón. Pero son un poco frágiles cuando pierden la posesión. Luis era mi jugador cuando estuve en Barcelona hace mucho tiempo. Tiene grandes cualidades de liderazgo. Tendrá todo el equipo a su alrededor. Pueden vencer a cualquiera, pero no los veo jugando en la final”, ha dicho el portugués sobre España en The Sun.

Así ve Mourinho a los rivales de España en la Eurocopa

Sobre Inglaterra, José Mourinho ha dicho que tienen una gran plantilla y ha señalado: “La fase de grupos es en casa. Las semifinales y la final es en casa. Tiene que ser ahora”.

El luso también se ha mostrado optimista respecto a Italia, selección a la que ve entre las cuatro primeras de la Eurocopa: “Es difícil encontrar debilidades. Estarán entre los cuatro semifinalistas”. Algo más cree Mourinho que puede hacer Bélgica: “Pueden hacer algo especial, y cuando digo especial, digo más que las semifinales de la Copa del Mundo. Pero es ahora o nunca para ellos porque muchos están alcanzando la edad perfecta para hacerlo”.

Mourinho ha comentado sobre Portugal: “Cristiano Ronaldo ya no es un niño y probablemente este sea su última Eurocopa. Después de convertirse en campeón de Europa, lo intentará todo para triunfar por última vez”. Respecto a sus opciones, todo dependerá de si son capaces de superar la fase de grupos. “Pero es un grupo tan duro que si me dijeras que Portugal va a caer, no me sorprendería. Jugamos contra Francia en Francia, Alemania en Alemania y Hungría en Hungría. Así que es una situación increíble, pero si pasamos, somos capaces de llegar hasta la final”, ha añadido.

Según José Mourinho, todo lo que no sea ganar para Francia será un fracaso: “No veo ninguna debilidad. Si tuviera que decir un equipo para ganar, lo diría, porque el grupo de jugadores es fantástico. Tienen que ganarlo. Si no, es una Eurocopa fallida”.

Por último, Mourinho se ha referido así a Alemania: “El equipo de Löw estuvo pésimo en la clasificación y fue pésimo en la Liga de Naciones. Pero ahora, éste es el momento de la verdad. Y normalmente en el momento de la verdad, Alemania estará allí. Los alemanes son los alemanes... y creo que esto lo dice todo. Pueden quedarse eliminados en la fase de grupos, pero si la pasan pueden llegar hasta la final”.