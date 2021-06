Aurah Ruiz cuenta el feo gesto que ha tenido Jesé con ella tras romper su relación

Deportes

Aunque la canaria ha preferido no pronunciarse al respecto, ha roto su silencio para ofrecer una explicación a sus seguidores. Y es que, según apuntan varios medios. Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez, futbolista de Las Palmas, ya no están juntos.

“Me ha costado mucho pero estoy aquí. Quiero empezar diciendo lo siento a todas esas personas a las que fallé por no subir vídeos”, ha comenzado diciendo la canaria en sus redes sociales.

“Ahora mismo no estoy preparada para hablar o expresarme como a mí me gustaría para que me entendáis. Mi vida ahora está un poco desconfigurada, ni yo misma puedo explicar bien lo que ha pasado”, ha continuado Aurah Ruiz.

“Me he visto sobrepasada por todo lo que estaba pasando y traicionada por gente en la que había decidido confiar. Ahora mismo no os puedo contar más pero cuando sea el momento os contaré todo con pelos y señales”, ha agregado.

Dejando entrever que ha roto con Jesé Rodríguez, Aurah Ruiz ha señalado: “Todos sabéis que mi vida de un día para otro cambió. Habíamos hecho muchos planes y yo por primera vez tenía una vida en familia. Preparé un viaje a Ibiza con mucha ilusión porque llevaba años sin viajar y sin vacaciones, era una semana para hacer un montón de cosas. De un día para otro no fui a ese viaje y ya lo entenderéis”.

La decisión de Jesé Rodríguez tras romper con Aurah Ruiz

Aurah también ha insinuado que Jesé le ha retirado la ayuda que tenía en casa para cuidar a su hijo Nyan: “Cuando el papá está yo puedo dormir todos los días y cuando no está me condena a que no pueda. No me da esa facilidad que él tiene y que no poseo para cubrir los gastos”.