Deportes

Polémicas declaraciones de Jesé sobre el sexo: “Si no le gustó el polvo, que no se olvide de la paliza”

Al igual que hiciera su pareja, Aurah Ruiz, meses atrás, el delantero de Las Palmas ha hablado abiertamente sobre cómo es en la cama. Como suele ser habitual con Jesé Rodríguez, sus declaraciones sobre sexo no han tardado en verse envueltas en la polémica.

Y es que el canario ha señalado: “Yo en medio del sexo muerdo, araño, nalgueo y cacheteo. Por si no le gustó el polvo, al menos que no se olvide de la paliza”. Lo ha hecho a través de @officialjeym, la cuenta de Instagram donde Jesé Rodríguez comparte todo aquello relacionado con la música. Los fans del futbolista no han tardado en censurar al futbolista por sus palabras.

Aurah Ruiz y el sexo con Jesé

La canaria, a la que el futbolista ha metido en la cama en su último videoclip, contaba en su canal de Mtmad: “Soy fan de los juguetes, tengo un montón y juego con mi pareja con todos los juguetes que pueden haber. Incluso hay algunos que él no conoce pero yo se los traigo. Él está encantado. Esa es mi opinión, soy muy liberal en esas cosas pero hay gente más sosa”.

Aurah Ruiz aprovechaba la ocasión para declarar a los cuatro vientos lo enamorados que están Jesé Rodríguez y ella: “Queréis saber si estoy enamorada de Jesé. Es mi pareja y cuando se perdona, se pasan muchas cosas y se olvidan, es porque hay amor sino no se podría hacer. Es cosa de dos. Él está enamorado de mí y me lo demuestra”.