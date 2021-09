Deportes

Ronaldo prohíbe a su madre ver sus partidos: “Ya no tengo padre, no quiero perder a mi madre también”

El delantero ha regresado al Manchester United con la ilusión de volver a disputar partidos importantes con el conjunto inglés. Sin embargo, su madre no podrá verlos. Dolores Aveiro ha sufrido dos desmayos en el estadio por el estrés y la tensión, lo que ha llevado a Cristiano Ronaldo a tomar esta determinación.

“Ahora, Dolores se pone tan nerviosa al ver jugar a Cristiano que tuvo que prohibirle ir a los partidos importantes después de que se desmayara dos veces en el estadio, una de ellas partiéndose los dientes en la caída”, ha desvelado Piers Morgan en el Daily Mail.

Según el periodista, ya en su etapa en la Juventus, Ronaldo le dijo a su madre: “Escucha, ya no tengo padre. No quiero perder a mi madre también, así que no vas a ver los cuartos de final, semifinales o finales’”.

Cristiano Ronaldo y cómo conoció a Georgina

El futbolista de 36 años saldrá próximamente en el documental ‘Soy Georgina’, cuyo trailer ha sido presentado en el Festival de Venecia. En él se podrá ver a Cristiano Ronaldo contando cómo conoció a Georgina Rodríguez.

“Fue un momento de un ‘clic’. Nunca pensé que tendría esa magnitud como para enamorarme de ella, no me lo esperaba, de verdad. Georgina es la mujer de la que estoy completamente enamorado”, desvela el luso.

Por su parte, Georgina Rodríguez, confiesa: “El día que conocí a Cristiano fue un jueves de verano. Saliendo de la tienda aparece un hombre guapísimo de casi 2 metros. Tengo 27 años, y hace 5 años mi vida cambió”.