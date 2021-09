Cristiano Ronaldo y Georgina cuentan cómo se conocieron

Deportes

La modelo ha presentado el trailer del documental ‘Soy Georgina’ en el Festival de Venecia. En él se puede ver a Cristiano Ronaldo, que este verano ha fichado por el Manchester United, contando cómo conoció a Georgina Rodríguez.

“Fue un momento de un ‘clic’. Nunca pensé que tendría esa magnitud como para enamorarme de ella, no me lo esperaba, de verdad. Georgina es la mujer de la que estoy completamente enamorado”, confiesa el crack portugués.

Por su parte, Georgina Rodríguez, afirma: “El día que conocí a Cristiano fue un jueves de verano. Saliendo de la tienda aparece un hombre guapísimo de casi 2 metros. Tengo 27 años, y hace 5 años mi vida cambió”.

Cabe señalar que ambos se conocieron en una lujosa tienda de la calle Serrano de Madrid en la que Georgina Rodríguez trabajaba como dependienta. También que el documental ‘Soy Georgina’ podrá verse en Netflix próximamente.

Georgina, Cristiano Ronaldo y su defensa a Edu Aguirre

Antes de que Cristiano Ronaldo firmase con el Manchester United, Edu Aguirre afirmó recientemente que Carlo Ancelotti quería volver a llevar a Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Dicha información fue desmentida por el técnico italiano, aunque Georgina Rodríguez no pudo contener la risa al ver cómo lo hacía. También el delantero salió públicamente en defensa de Edu Aguirre.

En lo que respecta a Georgina Rodríguez, lo hizo en un post de El Chiringuito en el que Josep Pedrerol señalaba que lo mejor del programa era el equipo. “En especial Edu Aguirre. Buen profesional, buen periodista, buena persona y buen amigo. Te queremos”, comentaba Georgina Rodríguez.