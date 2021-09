Sergio Escudero explica por qué dejó el Sevilla

Fútbol

El lateral de 32 años, ha recalado a coste cero este verano en el Granada. Pese a que el Sevilla le ofreció la opción de renovar, Sergio Escudero optó por no hacerlo para poder iniciar una nueva aventura en otro equipo, algo que ha querido explicar.

“Llegué a Sevilla después de que ganasen dos UEFA Europa Leagues y no imaginé que se pudiese ganar una tercera y además estar yo allí. Hace un par de años que no era tan protagonista o tanto como me hubiese gustado. Yo tomé la decisión de salir, porque quería sentir de nuevo con ilusión. Llego con muchas ganas de poder ayudar al equipo desde dentro y desde fuera del campo”, ha dicho el defensor en los medios oficiales del Granada.

Sergio Escudero y su adiós al Sevilla

Sergio Escudero, cuyo contrato con el Sevilla expiró el 30 de junio, rechazó una oferta de renovación del club en el que militó las seis últimas temporadas y que abandonó “con lágrimas en los ojos y el corazón encogido”, según expresó en un comunicado.

El futbolista subrayó que había llegado “el momento de cerrar la etapa más maravillosa” de su carrera deportiva y que le resultaba imposible expresar todo lo que sentía porque “es duro irse de donde consideras que es tu casa y cerrar una etapa tan increíble, pero el fútbol es así”.

“Me voy tranquilo, con la sensación de que siempre ofrecí el máximo de mí. He peleado con orgullo por el que considero que es mi escudo y ahora mismo como un sevillista más, os seguiré y llevaré siempre en mi corazón”, concluyó.

El defensor vallisoletano disputó 176 partidos oficiales con la camiseta del Sevilla, en los que marcó 7 goles y dispensó 13 asistencias, además de contribuir al logro de dos Ligas Europa, en 2016 y 2020.