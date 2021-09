La prensa andaluza ya habla del posible regreso de Dani Alves al Sevilla

Fútbol

El lateral siempre ha tenido abiertas las puertas de su exequipo, aunque económicamente nunca ha sido una opción para el club de Nervión. Ahora sí podría serlo gracias, precisamente, a una cuestión económica. Y es que el Sao Paulo ha anunciado que Dani Alves no volverá a jugar. El exjugador del Barcelona necesita hacerlo si quiere ir al Mundial y volver al Sevilla es una opción para él.

Noticias relacionadas En rebeldía. La deuda por la que Dani Alves no volverá a jugar con el Sao Paulo

Aunque Dani Alves tiene contrato con el Sao Paulo hasta el próximo 31 de diciembre de 2022, el equipo brasileño le adeuda más de 2 millones de euros y estaría obligado a dejar salir al defensor si no la salda. Monchi vería como una oportunidad de mercado el regreso del futbolista de 38 años. Ya el pasado verano se especulo con el regreso de Dani Alves al Sevilla. Entonces el director deportivo del conjunto hispalense manifestó: “Me gustaría decir que hay una esperanza, pero hoy el Sevilla no está en la idea de Daniel. Quiere seguir compitiendo en otro tipo de campeonatos y objetivos. Pero eso no quita que algún día se pueda dar esa circunstancia”.

El guiño de Dani Alves al Sevilla

También Dani Alves lanzó un guiño al Sevilla durante el X Trofeo Antonio Puerta. “Cuando uno vuelve a casa siempre está contento, muy feliz, empiezas a revivir cosas, gente que marcó muchísimo mi vida. Siempre es una pasada volver aquí, es emocionante. Para hacerte respetar, tienes que tener las vitrinas como las tenemos aquí. Pasas, ves todo eso y dices, el club hoy es respetado”, fueron las palabras del lateral diestro.