Alice Campello celebra el gol de Morata y vuelve a gafar al delantero

La mujer del atacante de la Juventus ha sido uno de los grandes apoyos del español durante la pasada Eurocopa. Alice Campello celebró entonces el gol de Álvaro Morata a Italia, aunque España terminó cayendo en dicha eliminatoria. Ahora la italiana lo ha vuelto a hacer y ha celebrado que su marido adelantara a la Juventus frente al Nápoles, aunque el Nápoles finalmente ha dado la vuelta al marcado y se ha llevado la victoria.

“Qué felicidad amor mío”, escribía Alice Campello después de que Álvaro Morata adelantase a su equipo. Cabe señalar que cuando la modelo celebró el gol del delantero frente a Italia, llegó a recibir amenazas de muerte, algo que ella misma denunció.

Las amenazas de muerte que Alice Campello recibió tras celebrar un gol de Morata con España

“Que a tus hijos les dé un infarto y se mueran”, “que tu marido tenga cáncer, maldita sea, y tus hijos, también”, “vaca de mujer, me avergüenzo de ser del Véneto, en vez de mostrar tu dinero, ayuda a las personas, perra”, “no publiques la foto del gol de Morata, si no, voy a tu casa y te quemo en directo en Instagram”, fueron algunas de las lindezas que Alice Campello tuvo que leer en sus redes sociales.

Tras hacer públicos estos mensajes, la modelo pidió que “se tomen medidas serias contra este tipo de personas porque es vergonzoso e inaceptable”. “Sinceramente no sufro por ninguno de estos mensajes, de verdad. No creo que ni siquiera sea una cosa de italianos, sino de ignorancia. Creo que si le hubiera sucedido a una chica más frágil, sería un problema. Recordemos que es un deporte para unir, no para desahogar vuestras frustraciones. Espero que en un futuro se tomen medidas serias contra este tipo de personas, porque es vergonzoso e inaceptable”, agregó la mujer de Álvaro Morata.