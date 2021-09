El consejo de Ferdinand al futbolista gay que quería salir del armario

Deportes

¿Debe un futbolista salir del armario? La respuesta parece evidente, reconocer quién es uno no puede ser más que un orgullo y, en muchas ocasiones, una liberación. Así lo creía Rio Ferdinand hasta que un abogado le hizo reconsiderar su postura.

“Acabo de conocer a un jugador que había decidido salir del armario y un abogado le aconsejó que no hablase”, comenzaba diciendo el legendario jugador del Manchester United. Según Rio Ferdinand, aconsejó a éste contar “su verdad” y “estar orgulloso” de quién era.

Por contra, el abogado del futbolista gay, le explicó el motivo por el que le había desaconsejado salir del armario diciendo que cada individuo es muy diferente y que no se podía utilizar un enfoque general. “El abogado lo asesoró bajo su experiencia con esa persona, y pensó que no era lo suficientemente fuerte mentalmente en ese momento y que no tenía las piezas adecuadas en su lugar para poder resistir la atención de los medios”, añadía Rio Ferdinand.

Aitor Fernández y la homosexualidad en el fútbol

“Los futbolistas deberíamos dar un paso al frente, pero al final hay mucha gente que opina distinto y lo que no queremos es que se nos echen encima. Quizá sea egoísmo puro y duro por nuestra parte”, decía recientemente Aitor Fernández, guardameta del Levante, al respecto.

“Podríamos ayudar a la gente que es gay en el mundo del fútbol a salir y poder expresarse y ser ellos mismos”, agregó el futbolista, que lamentó la actitud de la UEFA en la pasada Eurocopa al censurar distintas acciones a favor de la libertad sexual.

“No merece la pena hablar de esto. Es algo denunciable. La UEFA se tiene que meter en lo que se tiene que meter y si ellos creen que es un tema político, no sé qué política tendrán ellos”, dijo.