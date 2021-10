Sergio León explica su salida del Levante: “Lo estaba pasando mal”

Fútbol

El delantero de 32 años abandonó en verano el cuadro granota para recalar en el Real Valladolid, equipo que actualmente milita en LaLiga SmartBank. Según ha reconocido Sergio León, lo estaba pasando mal en el Levante. También ha querido aclarar que no tuvo ningún problema con Paco López.

Cuestionado en Radio MARCA por su salida del Levante, Sergio León ha señalado: “En Valencia lo estaba pasando mal y necesitaba volver a competir y ser feliz, y aquí lo estoy consiguiendo”.

“Paco López siempre me ha tratado muy bien, no tuve ningún problema con él. Hemos hablado mucho, el otro día le escribí un mensaje cuando le destituyeron y le dio mucha alegría recibirlo. Aunque no jugaba, yo siempre intentaba sumar de otra manera en el vestuario, con bromas, buen ambiente...”, ha agregado negando haber tenido ningún problema con Paco López.

En Valladolid hubo cierta oposición a su fichaje

Sergio León también ha sido preguntado por su polémica llegada a Valladolid. “Al principio me decían que venía a retirarme, pero yo me reía. Ahora, estoy aportando con fútbol y espero que los goles lleguen pronto, aunque tampoco hay que obsesionarse con ello. Lo importante es ganar, marque yo o no”, ha añadido el atacante.

Por último, Sergio León ha hablado de la petición que les hizo Pacheta, que usasen menos las redes sociales. “A mí no me suele afectar mucho, según el momento. A veces me gusta leer cosas malas que me dicen. Es una motivación para hacerlo mejor y callar bocas”, ha finalizado.