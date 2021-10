Aurah Ruiz sobre su incidente con Jesé: “He querido atropellar a otras personas”

Deportes

El delantero de Las Palmas se entrenó este miércoles con normalidad y podrá estar presente en el derbi que enfrentará a su equipo con el Tenerife. Esto es algo que se había puesto en duda después de que varios medios afirmasen que Jesé Rodríguez tenía dañado el pie después de que Aurah Ruiz le atropellase tras una discusión.

“Jamás querría atropellar a mi pareja. ¡He querido atropellar a otras personas, la verdad, cuando estoy caliente! Y no lo he hecho, por lo que no lo voy a hacer con el padre de mi hijo... ¡estamos locos!”, decía indignada Aurah Ruiz en su canal de MtMad.

Aurah Ruiz tiene intención de demandar a un niño de 15 años

Sobre el vídeo viral en el que se veía supuestamente a Jesé cojeando, la canaria señalaba: “Justo después del concierto un niño, menor de edad, ha difundido un vídeo en redes sociales en el que ha dado a entender cosas que no se ven. Pero la prensa ha rescatado este vídeo y ha hecho de este vídeo lo que ha querido... y ha hecho una noticia falsa”.

“Con esta noticia falsa han hecho daño de diferentes motivos. La Prensa ha dicho que he atropellado a mi pareja tras una discusión... Discusiones tienes todas las parejas del mundo. Es mi vida personal, por lo que no voy a dar explicaciones a nadie...”, proseguía Aurah Ruiz.

“Sí es verdad que yo no he atropellado a nadie. Si en este caso hubiese habido un intento de atropello... te la llevas por delante la matas o le pasa algo. Esto es mentira y se me está acusando de algo que no he hecho. Es gravísimo “, finalizaba.

Jesé y la falsa noticia

Tras entrenarse con normalidad con Las Palmas, Jesé Rodríguez escribía en sus redes sociales: “Gran entreno el de hoy, respeten y dejen de sacar falsas noticias”.