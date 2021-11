La aplaudida prohibición de Jesé a Aurah Ruiz

Deportes

La canaria finalmente se ha sometido a una liposucción en las caderas y a una intervención en los glúteos para inyectar parte de la grasa extraída de las cartucheras. Aurah Ruiz no pudo hacerlo en la fecha que tenía prevista por un problema técnico en el quirófano, algo que celebró Jesé Rodríguez, delantero de Las Palmas, ex del Real Madrid.

“Me alegro de que no haya salido el tema de la operación porque no te hace falta. Estás muy bien, eres superguapa y no sé por qué tienes que operarte”, es lo que le había dicho Jesé Rodríguez a la canaria según ha contado ésta en su canal de MtMad.

No obstante, tras someterse finalmente a la intervención, Aurah Ruiz afirmaba estar “muy contenta”. Aún así Jesé Rodríguez le ha hecho una petición tal y como ha desvelado: “Dice que no me tengo que operar más y me ha prohibido hacerme otro tipo de operación. Le dije que me iba a hacer otra cosa y me ha dicho que no, negativo”.

Aurah Ruiz cree que está detrás del buen momento de Jesé en Las Palmas

Al atacante de 28 años ha anotado 6 goles y ha repartido 5 asistencias en los 15 partidos que ha disputado con el conjunto canario esta temporada. La aportación de Jesé Rodríguez ha servido a Las Palmas quinto en la clasificación. Sobre el buen momento de su pareja habló recientemente Aurah Ruiz.

“Esto señores y señoras se llama tener una estabilidad emocional. Dos goles Popi. Metamorfosis”, presumía la canaria en sus redes sociales.