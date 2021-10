El motivo por el que Ferran Torres no fichó por el Real Madrid

Deportes

El conjunto blanco ha tratado de hacerse con el futbolista del Manchester City hasta en varias ocasiones. La primera vez fue cuando Ferran Torres era Alevin y tenía 10 años. Sin embargo fue el propio futbolista el que frenó la operación cuando conoció que el Real Madrid le quería para jugar como lateral derecho. Es por ello por lo que Ferran Torres decidió seguir en el Valencia.

Noticias relacionadas Jesulín. El nuevo novio de Juls Janeiro juega en el Alavés y es primo de un colaborador de El Chiringuito

Según cuenta el diario AS, el Real Madrid volvió a la carga por Ferran Torres en 2017, cuando éste tenía 17 años. El extremo deslumbró en el Mundial Sub-17 y su cláusula era de tan sólo 8 millones de euros. Aún así el Real Madrid consideró demasiado elevada dicha cantidad y el Valencia se movió rápido haciéndole ficha con el primer equipo.

El cuadro merengue también contactó con el agente de Ferran Torres en el año 2020. La intención del Real Madrid era que éste aguantara un año más en el Valencia para hacerse con sus servicios a coste cero en 2021, año en el que finalizaba su contrato. Sin embargo el conjunto che quiso hacer caja por él y el atacante vio con buenos ojos que fuera así, lo que aprovechó el Manchester City para cerrar su fichaje por 23 millones de euros y 12 en variables.

Ferran Torres, dispuesto a volver al Valencia

Aunque muchos ven a Ferran Torres en el Real Madrid, los guiños del extremo son para el Valencia. “Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, el Valencia es mi casa, donde me he criado, que me lo ha dado todo y por qué no volver en un futuro”, dijo recientemente.