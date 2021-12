Piqué pone de ejemplo a Amancio Ortega para criticar a los españoles

Deportes

El central del Barcelona protagonizó una de sus entrevistas más sorprendentes. Y es que Gerard Piqué ensalzó a Madrid para criticar a Barcelona. El defensor también alabó el altruismo de Amancio Ortega y reprochó que haya españoles que le critiquen.

Según dijo Piqué en El Hormiguero: “Vienes aquí y hay mucha vida, la gente sale a la calle, hay contenido, cosas que hacer. Barcelona tiene cosas maravillosas, mi ciudad es la mejor del mundo, pero en los últimos años nos hemos ido apagando un poquito y hay que reactivarlo, volver a encender la llama. El año que viene moveremos la Copa Davis de Madrid, no tengo ningún interés económico diciendo esto, pero es lo que es. Madrid en este sentido ya no me puede dar nada más. Cuando vengo a Madrid siento que el estado anímico de la gente es mejor que el de Barcelona”.

Como empresario, Gerard Piqué aprovechó la ocasión para denunciar: “No entiendes de España que se critique intentar hacer cosas porque es de valientes, es lo más difícil de todo. Esto en EEUU está muy valorado, pero aquí es al revés, están esperando a que fracases para darte”. “Aquí se asocia a que si te va bien es porque tienes dinero y lo de tener dinero aquí no está bien visto”, añadió.

Pique sobre Amancio Ortega: “Así somos los españoles”

“En vez de valorar lo bueno y todo lo que aporta al país, que es mucho, una persona que todo lo que te trae son cosas buenas, pues intentamos buscar la parte mala. En vez de valorar lo bueno, lo que aporta, se le crítica. No es un mensaje ni de derechas ni de izquierdas. Una persona que te trae buenas cosas económicamente es bueno. Sólo tiene cosas buenas de las que aprender y aquí solo se busca las cosas malas en lugar de las buenas..., pero es cultura, es lo que somos los españoles”, argumentaba Gerard Piqué.