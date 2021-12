Azpilicueta: De ser rechazado por el Athletic en dos ocasiones a posible fichaje del Barcelona

Deportes

A sus 32 años, el lateral derecho de del Chelsea atraviesa uno de sus mejores momentos. César Azpilicueta ganó la Champions League con el conjunto inglés y ha estado entre los treinta finalistas al Balón de Oro. Aún así termina contrato con el cuadro londinense a final de temporada, lo que le convierte en una interesante opción para el Barcelona de cara al siguiente curso. Azpilicueta ve con buenos ojos regresar a LaLiga Santander, algo que pudo ocurrir en dos ocasiones anteriores, aunque el Athletic finalmente decidió no abordar su fichaje.

El equipo rojiblanco estuvo interesado en hacerse con sus servicios cuando jugaba en Osasuna y también cuando militaba en el Olympique de Marsella. No obstante, el Athletic descartó pagar el precio que pedían por César Azpilicueta. Precisamente porque no tendrá que pagar precio alguno por él, siempre y cuando no renueve con el Chelsea en las próximas semanas, se ha convertido en un objetivo para el Barcelona.

Se interpondrá el Athletic en el fichaje de Azpilicueta por el Barcelona

Dani Alves sólo ha firmado hasta final de temporada y César Azpilicueta podría ser su recambio de cara a la siguiente. Si no renueva con el Chelsea, el Barcelona podrá negociar con él a partir del mes de enero. En principio el Athletic no tiene previsto mover ficha por Azpilicueta, pero no puede descartarse. A su favor, además de su buen momento y de que llegaría a coste cero, juega su polivalencia ya que, además de como lateral, puede jugar también como central.