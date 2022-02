Alice Campello explica por qué Morata se tatuó su cara

El delantero, al que la Juventus podrá comprar al Atlético de Madrid en verano, tiene la cara de su mujer tatuada en el brazo. Por ello ha sido preguntada Alice Campello en redes sociales, que no ha dudado en explicar por qué Álvaro Morata decidió tener dicho gesto.

“Es precioso!! Lo hizo porque yo quería hacerme un tatuaje y me encantaba la idea de hacer uno de pareja...”, comenzó diciendo la italiana. “Él dijo que, además de eso, le encantaba la idea de hacerse uno súper especial que representase a la madre de sus hijos (me faltaba poco para dar a luz) y que fuera algo súper especial... y se mi hizo mi cara! Luego hicimos también uno juntos con una frase de una canción que nos representa”, añadió.

Las amenazas de muerte que Alice Campello recibió tras celebrar un gol de Morata con España

“Que a tus hijos les dé un infarto y se mueran”, “que tu marido tenga cáncer, maldita sea, y tus hijos, también”, “vaca de mujer, me avergüenzo de ser del Véneto, en vez de mostrar tu dinero, ayuda a las personas, perra”, “no publiques la foto del gol de Morata, si no, voy a tu casa y te quemo en directo en Instagram”, fueron algunas de las lindezas que Alice Campello tuvo que leer en sus redes sociales.

Tras hacer públicos estos mensajes, la modelo pidió que “se tomen medidas serias contra este tipo de personas porque es vergonzoso e inaceptable”. “Sinceramente no sufro por ninguno de estos mensajes, de verdad. No creo que ni siquiera sea una cosa de italianos, sino de ignorancia. Creo que si le hubiera sucedido a una chica más frágil, sería un problema. Recordemos que es un deporte para unir, no para desahogar vuestras frustraciones. Espero que en un futuro se tomen medidas serias contra este tipo de personas, porque es vergonzoso e inaceptable”, agregó la mujer de Álvaro Morata.