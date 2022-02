La ridícula oferta de la Juventus por Álvaro Morata

Que la escuadra transalpina no vaya a ejercer la opción de compra que tiene sobre el internacional español no significa que no quiera quedarse en propiedad con el delantero de 29 años. Consciente de que el Atlético de Madrid no cuenta con Álvaro Morata, la Juventus presentará una oferta a la baja por él.

Y es que, pese a que el conjunto italiano ha fichado a Vlahovic, cuenta con el madrileño de cara al siguiente curso. La Juventus ya ha pagado 20 millones de euros al Atlético de Madrid por Álvaro Morata, 10 por su cesión la temporada pasada y otros 10 por su cesión ésta. Ahora, para hacerse en propiedad con el atacante deberá desembolsar 35, algo que no hará en ningún caso.

Si bien se había hablado de la posibilidad de que la Juventus ofreciera 20 millones por Álvaro Morata, pudiendo alcanzar los 25; Calciomercato desvela que la oferta será de 15 millones de euros más variables. El futbolista habría dado el visto bueno a dicha propuesta y estaría abierto a firmar por tres años con la Juventus a razón de 7 millones por temporada. El Atlético de Madrid, por su parte, no tendría intención de aceptar dicha propuesta.

El Barcelona, rival de la Juventus en la puja por Morata

Y es que, tras Álvaro Morata también está el Barcelona. Así pues, aunque el Atlético de Madrid es consciente de que no se embolsará 35 por el delantero, espera que más equipos se puedan sumar a la puja por él en verano para sacar el mayor beneficio posible.

Allegri cuenta con Morata en la Juventus

El entrenador italiano del Juventus Massimiliano Allegri ensalzó, de nuevo, la figura del delantero español Álvaro Morata, al que considera un jugador técnicamente bueno y con grandes condiciones.

“Discutir técnicamente a Morata es una locura. Ahora lo está haciendo muy bien, está tranquilo, nos enfocamos juntos en este momento y en los próximos meses”, dijo el técnico en la rueda de prensa previa al derbi frente al Torino.

La llegada del delantero serbio Dusan Vlahovic al Juventus ha obligado a Allegri, siempre defensor del español, a desplazar a Morata a una zona más abierta en banda izquierda y que, según afirmó el italiano, es “su mejor posición”.

Hace una semana, el técnico juventino ensalzó en rueda de prensa al madrileño, al que se refirió como un jugador “con grandes condiciones”.