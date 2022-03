Luis Enrique abre la puerta de la Selección a Piqué

El seleccionador español ha sido cuestionado por el posible regreso del central del Barcelona a ‘la Roja’. Si bien fue el propio Gerard Piqué el que no descartó volver a enfundarse la camiseta de la Selección, ahora ha sido Luis Enrique el que ha abierto la puerta a esta posibilidad.

“Es un jugador español y que cumple cualquier requisito. Si es español, él quiere y tiene ganas, podría ser”, ha dicho Luis Enrique sobre Gerard Piqué en rueda de prensa.

El guiño de Piqué a la Selección

El central de 35 años habló recientemente de su renuncia a jugar con España. Pese a que Gerard Piqué dejó la Selección tras el Mundial de Rusia de 2018, no descarta volver a enfundarse ‘la Roja’ en una charla en Twitch con Ibai Llanos. “Obviamente, yo he dejado la Selección. Pero soy una persona que si un día digo... ¡hostia! Pues cogería al míster y le diría ‘a lo mejor...’. No quiero cerrar la puerta. En un 99% que no, pero no me gusta decir un 100%”, dijo sobre una posible llamada de Luis Enrique.

La primera convocatoria de Luis Enrique de 2022

La primera convocatoria del 2022 del seleccionador español Luis Enrique Martínez dejó la sorpresa en la inesperadas ausencias del capitán Sergio Busquets y de David de Gea, y la apuesta por David Raya, portero del Brentford, en una lista para los amistosos ante Albania e Islandia en la que regresan Marcos Alonso, Eric Garcia, Marcos Llorente, Pedri, Ferran Torres y Yeremy Pino.