Ibai Llanos ajusta cuentas con Juanma Castaño: “Me estás criticando a mí, no me cuentes otra cosa”

El streamer y el periodista han tratado de limar asperezas en Twitch tras su polémica en redes sociales. Y es que Juanma Castaño no dudó en mostrar su malestar al ver como Ibai Llanos consiguió entrevistar a Leo Messi después de que el argentino fuera presentado con el PSG.

Decir que no lo entiendo no es juzgar nada. Es más bien mostrar mi ignorancia sobre todo lo relacionado con las nuevas plataformas. Se me escapa. Tampoco entiendo el arte moderno y su valor es enorme. Y muchas más cosas. Ibai hace lo que tiene que hacer. https://t.co/VpHg6af0Hi — Juanma Castaño (@juanmacastano) August 11, 2021

“Yo es verdad que empecé con los videojuegos, tenía ahí mi nicho... y es verdad que de un tiempo a esta parte he empezado a hacer cosas con futbolistas y entonces ahora hay periodistas deportivos que piensan que he venido a quitarles el trabajo, que he venido a tocarles los cojones. Desde luego esa no es mi intención, pero si me salen este tipo de oportunidades, como la de estar con Messi, no las voy a rechazar”, ha explicado Ibai Llanos.

En un tono conciliador, Juanma Castaño también se ha justificado: “Nunca he despreciado tu trabajo, lo que pasa es que siempre voy de frente. Nunca he rajado de ti, lo que me quejaba es de la posición en la que se quedan los periodistas, nunca he criticado tu trabajo. Porque Ibai tenga a Messi no significa que el periodismo deportivo sea una mierda”

Sin embargo, la explicación del periodista no ha contentado a Ibai Llanos: “El ataque fue a mí, porque era yo el que estaba allí. Si tu criticas eso, me estás criticando a mí, porque era yo el que estaba allí, con Messi, no me cuentes otra cosa”

Subiendo el tono, Juanma Castaño ha replicado: “Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para tener a Messi? No controlo este tipo de comunicación, la verdad”

“Yo entiendo que a un periodista deportivo le toque las narices que yo llegue a hablar con Messi”

“Tu problema, a lo mejor, es el desconocimiento. Yo entiendo que a un periodista deportivo le toque las narices que yo llegue a hablar con Messi y él no”, ha afirmado Ibai Llanos.

Entonces Siro López, que también estaba en el directo, ha mediado entre ambos: “Lo que creo es que Juanma estaba criticando a la dirección de prensa del PSG, porque no había comunicadores españoles que tuvieran esos minutos con Messi como sí lo tuvo Ibai. Ese creo que fue el enfoque de la crítica de Castaño”.