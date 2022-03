Siro López sorprende diciendo quién ha sido su peor jefe

El periodista ha pasado por el canal de Twitch de Miguel Lago. Como suele ser habitual, Siro López arremetió contra Josep Pedrerol al ser preguntado por su pero jefe, aunque aclaró que el catalán no había sido su jefe.

“No ha sido jefe mío, pero con el que he estado más a disgusto y me planteaba muchas veces irme es con Pedrerol. No me gusta su estilo y forma de tratar a la gente”, comenzó diciendo el periodista.

“Y que conste que yo siempre he dicho que conmigo, sea por la experiencia que yo ya tenía, porque él empieza a trabajar 7 u 8 años más tarde que yo, siempre me tuvo bastante respeto. Pero, no me gustaba la forma en la que trataba a la gente que tenía alrededor”, agregó Siro López.

“No me gustan los gritos, el despotismo… El ambiente tóxico... esas personas tóxicas hay que sacárselas de encima”, concluyó.

Qué razón tienen @sirolopez y servidor de ustedes Lago Miguel. Toxicidad fuera. pic.twitter.com/hfxqezNXir — MIGUEL LAGO (@SOYMIGUELLAGO) March 16, 2022

Siro López, Manolo Lama y Josep Pedrerol

El periodista también tiene un canal de Twitch en el que habló de su salida de El Chiringuito. En uno de sus directos entrevistó a Manolo Lama, al que preguntó por Josep Pedrerol. “Me parece que tiene mucho mérito. No es un programa de deportes, es un programa de entretenimiento muy bien hecho, muy bien cuidado y trabajado, donde cada uno sabe cuál es su función. Pedrerol lo borda y lo hace muy bien. Yo a veces lo veo y me río con ellos”, fue su respuesta.

“Jugones ya no me gusta tanto porque yo creo que Pedrerol tiene más el registro de El chiringuito que el de Jugones. Él lo hace a su manera, se gusta y da noticias, que es lo importante. También da otras muchas que luego no se cumplen, pero es lo que tiene la profesión”, agregó Manolo Lama.