Dani García desvela lo que sucedió con Victoria Beckham y Pablo Motos en la boda de Ramos

El paso del popular chef por El Hormiguero está dando mucho de qué hablar. Y es que, pese a que el programa está presentado por Pablo Motos, Dani García no dudó en arremeter contra éste y contra Victoria Beckham por lo que sucedió durante la boda de Sergio Ramos, ex del Real Madrid y ahora en las filas del PSG, y Pilar Rubio.

Cuestionado sobre el evento, el cocinero señaló: “Fue increíble. Creo que no haga jamás un evento de ese nivel tan sumamente personalizado. A nivel creativo fue un esfuerzo y un trabajo brutal, pero salió todo genial si no hubiera sido por dos comensales que nos dieron la noche”.

Uno de esos dos comensales, según Dani García, fue Victoria Beckham: “Una fue Victoria Beckham, que cambió el menú y el suyo fue todo a base de verduritas. Luego fue muy curioso porque tenía agua de coco, un bol de caramelos de menta y gel hidroalcohólico, que ahora es muy famoso pero entonces todavía no había Covid. Fue complejo darle el menú”.

“Y hubo un segundo comensal que fue tremendamente especial y me dio la noche porque fue como un niño pequeño y me pidió que le pusiera aparte la guarnición y la salsa de mi hamburguesa de Wagyu. Ese segundo comensal fue Pablo Motos”, añadió, entre risas, el chef.

Dani García y por qué cerró Dani García Restaurante

El cocinero, tras conseguir su tercera Estrella Michelín, cerró Dani García Restaurante. “Tenía claro que si pasaba el milagro de conseguir la tercera Estrella Michelín, lo iba a hacer, lo tenía totalmente interiorizado. Pero mi madre fue tremendamente dura, me hizo dudar y me entró pánico a la hora de decírselo a mi equipo”, confesó. “También lo hice por respeto a la guía Michelín, porque quería un proyecto mucho más grande y no quería estar centrado en que tenía un tres Estrellas. Pero a los seis meses montamos el ‘Smoked Room’ y nos dieron dos Estrellas”, concluyó Dani García.