La mujer de Di María estalla contra el PSG

El que fuera futbolista del Real Madrid ha puesto punto y final a su estancia en el cuadro parisino tras siete años en el equipo. Si bien Di María se ha mostrado agradecido con el PSG en redes sociales; su mujer, Jorgelina Cardoso no ha dudado en arremeter contra el club.

“Nos vamos en paz sabiendo que la gente te ama y que la mayoría lamenta tu partida del club. Yo me voy agradeciendo a tanta, pero tanta gente que nos ha tratado como en casa. Fui muy feliz en París. No quiero nombrar a nadie porque tengo miedo de olvidarme de alguno”, comenzó relatando la mujer de Di María.

En un tono más crítico, Jorgelina Cardoso añadía: “Ángel seguirá brillando vaya donde vaya. Nadie va a apagar su luz jamás. Nunca lo han podido hacer. Él es sensible, pero por dentro es un guerrero”.

“El hecho de ser suplente no apagó tu luz. 34 años no es nada, si tú fútbol dice que todavía eres joven, pero bueno los directivos te dijeron adiós. Otro equipo te aprovechara como te mereces y sacará de ti lo mejor. Cuando se cierra una puerta se abre un portón. A brillar mi amor. Hay zurda para rato campeón”, concluía la mujer de Di María.

La despedida de Di María del PSG

Por su parte el futbolista argentino escribía: “Llegó el día que no quería que llegue. Ese día en donde tengo que decir hasta luego. Porque París va a seguir siendo mi casa para toda la vida. Vivimos con mi familia 7 años inolvidables. Desde el primer día nos sentimos como en casa. No tengo palabras de agradecimiento a toda la gente del club, a todos los ultras y todos los fans. Llegué a este club por la puerta grande y me voy por esa misma puerta. El sufrimiento y las lágrimas de ayer de mi familia y mía es por el amor que sentimos a este club, a esta ciudad y toda la gente que conocimos. Los vamos a extrañar mucho a todos. Gracias gracias y mil veces gracias”.