Edu Aguirre empieza a seguir al que podría ser el nuevo equipo de Cristiano Ronaldo

El periodista, al que le une una gran amistad con el delantero, podría conocer de primera mano las intenciones del astro portugués. Es por ello por lo que muchos fans de Cristiano Ronaldo están atentos a los movimientos de Edu Aguirre en redes sociales. El último de ellos ha sido seguir al Chelsea, que sería el favorito para hacerse con el futbolista de 37 años si sale del Manchester United.

“Edu soy del Chelsea gracias por confirmar que CR7 se va al Chelsea con tu follow”, escribía al periodista un seguidor. “Has empezado a seguir al Chelsea”, constataba otro.

El Manchester United no quiere vender a Cristiano Ronaldo al Chelsea

El técnico del Manchester United, Erik ten Hag, aseguró este lunes que el portugués Cristiano Ronaldo “no está a la venta”, por lo que planea la próxima temporada con el ‘7′ en la plantilla, a pesar de que el delantero no haya iniciado la pretemporada con el club inglés en Tailandia.

“No está con nosotros por problemas personales. Estamos planeando con Cristiano Ronaldo esta temporada, así que eso es todo. Tengo muchas ganas de trabajar con él”, afirmó el entrenador neerlandés en rueda de prensa desde Bangkok pese a los rumores que relacionan al luso con el Chelsea.

El delantero, de 37 años, regresó a Old Trafford el verano pasado procedente de la Juventus. Todavía le resta una temporada de contrato, pero en los últimos días han crecido las especulaciones sobre una posible salida del jugador, que no ha iniciado la gira de pretemporada del United en Tailandia y Australia debido a un problema familiar.

“No me lo ha dicho que quiera marcharse. Lo he leído, pero lo que digo es que Cristiano no está en venta. Está en nuestros planes y queremos triunfar juntos”, aseveró Ten Hag.