Raúl de Tomás estudia una oferta del Fulham

El delantero de 27 años quiere abandonar el Espanyol y podría encontrar acomodo en la Premier League. A falta de unas horas para que cierre el mercado, Raúl de Tomás ha recibido una oferta del Fulham, aunque esperará a tener alguna más antes de tomar una decisión.

💥 Informa @pedro_morata



📞 El @FulhamFC ha contactado con @RaulDeTomas9



🤔 El delantero del @RCDEspanyol está estudiando la propuesta y a la espera de otra



🔚 Su intención es abandonar el club perico



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/FhV97knJhi — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 31, 2022

Noticias relacionadas Redes sociales. El novio de Cristina Porta reacciona a la última fotografía de la periodista en la cama

El Espanyol y el interés del Fulham por Raúl de Tomás

Así lo asegura la COPE. Ajeno al interés del Fulham, el director deportivo del Espanyol, Domingo Catoira, afirmó en rueda de prensa que “no hay novedad” en el futuro del delantero Raúl de Tomás, apuntó que él no es “pitoniso” y afirmó que no puede “asegurar” qué ocurrirá en estos últimos días de mercado.

Domingo Catoira aseveró que no ha cambiado nada en el caso Raúl de Tomás: “No ha variado su situación en todo el verano, sigue recuperándose de sus molestias físicas y no hay novedad en el mercado”. El atacante no ha disputado ningún minuto con el equipo; ni en LaLiga, ni en pretemporada.

En cualquier caso, el director deportivo insistió en que no hay “ningún jugador imprescindible ni en el Espanyol, ni en ningún otro equipo”. Además, Domingo Catoira apuntó que la continuidad de Raúl de Tomás “no condiciona la configuración de la plantilla”.

Preguntado por el posible precio de salida del delantero, el responsable de la parcela deportiva afirmó que, más allá de la cláusula de rescisión (70 millones), “si hubiera algún tipo de operación” es porque todas las partes salen “beneficiadas”. “Pero como no hay nada no estamos en esa hipótesis”, apostilló.