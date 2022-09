La Real Sociedad no dejará a uno de sus futbolistas ir al Mundial con España

Aunque Luis Enrique ha reconocido estar conversando con Mikel Oyarzabal, la Real Sociedad ha descartado su presencia en el Mundial con España. El futbolista de 25 años, es baja hasta octubre por una rotura del ligamento cruzado anterior e Imanol se niega a que pueda recaer y más de haber perdido por lesión a Umar Sadiq.

La Real Sociedad se opone a que Oyarzabal vaya al Mundial con España

Según el técnico de la Real Sociedad, es “prácticamente imposible” que Mikel Oyarzabal esté en el Mundial con España. Según Imanol Alguacil, “sería impropio forzar la situación”. “Queremos al Mikel de siempre, no que se rompa al mes de que vuelva”.

“Habrá sido para mandarle ánimos, si no el mensaje no tiene lógica”, añadió el entrenador de la Real Sociedad sobre las declaraciones de Luis Enrique. Tras ofrecer su última lista, el seleccionador reconoció que el futbolista con el que más estaba hablando era con Oyarzabal.

“Con Mikel desgraciadamente hay que esperar, que pase el tiempo y vaya recuperando sensaciones. Me consta que la recuperación va muy bien, su objetivo es recuperarse para estar con la Real, volver a sentir buenas sensaciones y disfrutar. Si llega o no al Mundial, lo valoraremos en su momento con muchas variables que son imposibles de despejar ahora mismo. Es al jugador que más he llamado y no hemos hablado ni del Mundial”, manifestaba Luis Enrique sobre Oyarzabal. No obstante, la Real Sociedad, a través de Imanol Alguacil, ha cerrado la puerta a esta posibilidad. El Mundial de Qatar arrancará el próximo 20 de noviembre.