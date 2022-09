Gil Marín desvela que alcanzó un acuerdo con Luis Enrique para que entrenase al Atlético

Tras haber dirigido al filial del Barcelona en Segunda División, a Luis Enrique le llegó la oportunidad de entrenar en Primera al Atlético de Madrid. Gil Marín, consejero delegado del conjunto rojiblanco alcanzó un acuerdo con el asturiano, aunque éste estaba supeditado a que un grupo americano no comprase la Roma puesto que le había dado su palabra antes a ellos.

Tras quedarse con las ganas de fichar a Luis Enrique, el Atlético de Madrid apostó nuevamente por Manzano

“Yo estoy un año antes de venir aquí en Buenos Aires y ahí quedo con Diego por la relación que tenía con él de cuando fue jugador para vernos allí. Él estaba de entrenador en Estudiantes si no me equivoco y voy a un partido al terminar el partido quedamos un rato. Estábamos en una pista cerrada de calentamiento y tuvimos una charla bastante larga y ya le dije, tenemos que trabajar algún día juntos y yo creo que sería casualidad o destino, no lo sé, pero lo cierto que un año después, cuando yo tenía cerrada la contratación de Luis Enrique para entrenar al Atlético de Madrid, que siempre me dijo que lo haría encantado, pero tenía un compromiso con la Roma, con el grupo americano que lo compra a través de Franco Baldini, y para el supuesto de que esta gente confirmase la compra, él tenía que respetar su palabra. me pareció muy bien por parte de Luis Enrique, que respetará su compromiso y yo daba por hecho que no iban a comprar los americanos. Empecé a planificar con él y la verdad que estábamos, yo por lo menos, muy ilusionados con su posible llegada aquí. Y un día las cuatro de la mañana me llega la llamada suya de que al final los americanos compran y que tiene que cumplir su palabra. En ese momento, cerca ya de junio, se me cayó por completo todo lo que yo tenía pensado y la verdad que pasé de la ilusión a la decepción. Le encargué a Caminero que él tomara la decisión porque en ese momento, cuando estás confundido, lo mejor es igual que cuando estás caliente, no tomar decisiones. Y él retomó una relación que habíamos dejado atrás con Gregorio Manzano”, relataba Gil Marín en Sonora.