Un equipo de LaLiga quiso a Pelé y otro descartó su fichaje

Pelé nunca jugó en Europa. Desarroló toda su carrera en el Santos y sólo abandonó Brasil para probar fortuna en Estados Unidos de la mano del Cosmos. En LaLiga, el Real Madrid quiso hacerse con sus servicios y el Valencia descartó su fichaje.

Si bien el Real Madrid intentó varias veces su fichaje, Pelé dijo en 1959 a Santiago Bernabéu: «Muchas gracias, presidente. Para mí es un honor que el Real Madrid se interese por mí, pero quiero continuar en el Santos, que es mi equipo desde niño, cerca de mis padres, en mi país».

Posteriormente, en su libro, desveló por qué no abandonó Brasil hasta 1975: «Yo tenía mis razones: en pocas palabras, me encantaba el arroz con frijoles que hacía mi mamá, me sentía cómodo y feliz en mi país. Mi mamá y papá vivían a pocos metros de nuestra casa, la temperatura siempre era de 25 grados y la playa era estupenda».

El Valencia descartó el fichaje de Pelé

El que sí pudo fichar a Pelé en 1957 fue el Valencia. Según el periodista y profesor José Ricardo March, el conjunto che se propuso fichar al mejor futbolista brasileño y, después de que Botafogo rechazase una oferta por Didí, alcanzó un acuerdo con Pelé, que por aquel entonces tenía 17 años.

Haciendo alusión al secretario técnico del club, escribió: «Cubells se queda prendado con Pelé, pero cree que es demasiado joven. Tiene mucho miedo a que no cuaje. La orden era buscar un futbolista contrastado y tanto Didí como Walter cumplían ese requisito».

«Se pudo haber fichado, pero la presión en Valencia era muy alta para jugársela con un futbolista extranjero sin conocer cómo se iba a adaptar. Muy pocos jugadores en la historia del club habían debutado con 17 años. El más destacado había sido Pasieguito», añadió José Ricardo March.