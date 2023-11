Álvaro García cuenta por qué el Rayo Vallecano no le dejó fichar por este equipo en verano

Álvaro García afronta su sexta temporada en el Rayo Vallecano, club que pudo haber abandonado el pasado verano. Así lo ha reconocido el propio extremo de 31 años, que también ha contado por qué el conjunto franjirrojo no le dejó marcharse junto a Andoni Iraola al Leeds.

“El Rayo pedía mucho dinero, no fue posible”, reveló Álvaro García en una entrevista para el diario AS. Sobre si hubiera abandonado el Rayo Vallecano, confesó: “Quizá sí me hubiera ido, sí, hubiese sido otra experiencia. Pero, al final, el Rayo dijo que no y aquí estamos felices. En el club estoy contento. Mi familia es feliz. A todo el mundo le gusta jugar la Premier o en equipos grandes. Pero si en mi caso no ha llegado es porque no tenía que llegar”.

El buen momento de forma de Álvaro García en el Rayo Vallecano

Álvaro García atraviesa un buen momento, algo de lo que también habló: “Eso tiene que ver con la confianza. He ganado esa confianza al verme en Primera y demostrarme que lo que hacia en Segunda también lo puedo hacer en Primera. A partir de ahí hago lo posible para que siga siendo así. Tengo entrenador personal, tengo nutricionista y tengo voluntad. He aprendido a sacrificar los dulces y mira que el chocolate me llama la atención”.

Por último, sobre su retirada, el futbolista del Rayo Vallecano comentó: “¿Prisa por retirarme? Para nada. No lo sé. Pero será ley de vida. Tarde o temprano, llega para todo el mundo. Mientras tanto, aún espero que me queden muchos años. No pido nada que parezca imposible. Ahora, las carreras de los futbolistas son más largas. Antes a los treinta años parecía que ya había que pensar en marchar. Pero ahora hay futbolistas que llegan con 40 años. Nos cuidamos más y ahora el físico acompaña más”.