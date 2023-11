Sergio Ramos revela el nombre del equipo top en el que pudo haber jugado

Sergio Ramos, ahora en las filas del Sevilla, pudo haber jugado en el Manchester United cuando pertenecía al Real Madrid. Así lo ha reconocido al ser cuestionado al respecto por la prensa inglesa.

«Sí, estuve cerca de jugar en el United. Mi padre es un gran aficionado de ese equipo, pero me quedé donde debía, el Real Madrid. Pese a todo, mantengo la admiración por el club, por la Premier League y por sus jugadores, porque el ritmo de juego es diferente, y es una liga de la que todos podemos aprender mucho. Me alegré de quedarme en Madrid, y ahora me alegro de estar en Sevilla», subrayó Sergio Ramos

La felicidad de Sergio Ramos en el Sevilla

Sobre su regreso al conjunto hispalense, el central de 37 años contó: «El Sevilla me lo lo dio todo. Me formó como futbolista, para poder jugar por primera vez en Primera División, y desde entonces hay algo que siento desde dentro. He sentido estos colores. Cuando me propusieron regresar a casa, ésta fue mi primera opción porque quería volver para cerrar un ciclo. Quería ver que todo el amor que siento por la gente es algo correspondido. Ha sido un momento inolvidable para mí y esto es algo que recomendaría a cualquiera que haya iniciado su carrera en su ciudad natal. Estoy disfrutándolo cada día, cada entrenamiento y cada partido».

Sergio Ramos volvió al Sevilla este verano libre tras haber acabado meses atrás su contrato con el PSG. Desde entonces ha disputado 7 partidos con el equipo andaluz y ha repartido una asistencia.